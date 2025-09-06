HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Diễn biến mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên bão, gây mưa ở Bắc Bộ

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay 6-9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông (tên quốc tế Tapah).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 6-9, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc của Biển Đông, cường độ mạnh cấp 7.

Diễn biến mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên bão, gây mưa ở Bắc Bộ- Ảnh 1.

Hình ảnh tâm áp thấp nhiệt đới đầu giờ chiều ngày 6-9. Ảnh: Windy

Điều kiện hoạt động của áp thấp nhiệt đới này hiện tại đang khá là thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc hiện tại đang ở ngưỡng 29-30 độ; trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động tương đối mạnh vì thế khả năng mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này lên tới 70-80%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay 6-9 áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão. Khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông và theo danh sách tên quốc tế là Tapah.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển hướng Tây Bắc, theo đó khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta là không cao mà khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

Hiện tại, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8-9, tức ngày thứ 2 tuần tới, khi đổ bộ cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14.

Điểm khác biệt của cơn bão số 7, dự báo gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế.

Về điểm khác biệt của cơn bão số 7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới.

Vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc, khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ vào, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Do đó, khả năng khoảng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11-9 hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, tiếp tục mạnh lên thành bão có vào nước ta?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, tiếp tục mạnh lên thành bão có vào nước ta?

(NLĐO) - Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới và dự báo tiếp tục mạnh lên thành bão số 7.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn

(NLĐO) - Chiều nay 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, hướng vào Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị

(NLĐO) - Đầu giờ sáng ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 6 mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.

Áp thấp nhiệt đới Bão số 7 dự báo bão bão số 7 có ảnh hưởng tới Việt Nam mưa lớn ở bắc bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo