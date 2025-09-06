Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 6-9, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc của Biển Đông, cường độ mạnh cấp 7.



Hình ảnh tâm áp thấp nhiệt đới đầu giờ chiều ngày 6-9. Ảnh: Windy

Điều kiện hoạt động của áp thấp nhiệt đới này hiện tại đang khá là thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc hiện tại đang ở ngưỡng 29-30 độ; trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động tương đối mạnh vì thế khả năng mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này lên tới 70-80%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay 6-9 áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão. Khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông và theo danh sách tên quốc tế là Tapah.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển hướng Tây Bắc, theo đó khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta là không cao mà khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

Hiện tại, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8-9, tức ngày thứ 2 tuần tới, khi đổ bộ cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14.

Điểm khác biệt của cơn bão số 7, dự báo gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế.

Về điểm khác biệt của cơn bão số 7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới.

Vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc, khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ vào, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Do đó, khả năng khoảng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11-9 hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.