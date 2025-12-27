Diễn biến mới việc hơn 500 xe buýt tại TP HCM có nguy cơ ngưng hoạt động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn biến mới việc hơn 500 xe buýt tại TP HCM có nguy cơ ngưng hoạt động

Nguyễn Hải

(NLĐO) – PV GAS D vừa gửi văn bản mời Công ty Khí miền Nam họp đàm phán hợp đồng mua bán khí vào 10 giờ ngày 29-12

Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (KMN) vừa gửi báo cáo đến Sở Công Thương TPHCM về tình hình cung cấp CNG cho các doanh nghiệp và hệ thống xe buýt sử dụng nhiên liệu này phục vụ giao thông công cộng.

TIN LIÊN QUAN

KMN cho biết đang cung cấp CNG cho các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực thép, kim loại, gạch men, gốm sứ, thủy tinh, thực phẩm và dệt nhuộm… ở khu vực Đông và Tây Nam Bộ, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho hệ thống xe buýt công cộng trên địa bàn TP HCM. 

Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm khoảng 20 doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản), Samsung, Seah (Hàn Quốc), Yongjin, Bellinturf, Want Want (Trung Quốc) cũng đang sử dụng CNG do KMN cung cấp.

Toàn bộ khách hàng dùng CNG của KMN đều nằm xa hệ thống đường ống khí, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu do công ty cung cấp. Trong năm 2024, sản lượng CNG do KMN cung cấp đạt 146,2 triệu Sm³.

Từ năm 2009 đến nay, KMN mua khí thấp áp từ Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) để sản xuất CNG cung cấp cho các khách hàng. Các hợp đồng mua bán khí để sản xuất CNG giữa KMN và PV GAS D sẽ hết hiệu lực sau ngày 31-12-2025. Theo quy định của hợp đồng, việc gia hạn được hai bên thống nhất vào thời điểm tháng 9-2025.

Diễn biến mới nhất về nguy cơ ngưng hoạt động xe buýt tại TP HCM - Ảnh 1.

Xe buýt tại TP HCM có nguy cơ ngưng hoạt động do thiếu khí CNG

Mặc dù KMN ký hợp đồng mua bán khí trực tiếp với PV GAS D nhưng nguồn cung cùng giá bán hoàn toàn do Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), là công ty mẹ của PV GAS D - quyết định. 

Do vậy, trong 3 tháng, từ ngày 26-8 đến 26-11, KMN đã liên tục, chủ động gửi 6 văn bản đề nghị PV GAS, PV GAS D chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng. Trong đó, KNN luôn nhấn mạnh về sự cần thiết phải được gia hạn sớm các hợp đồng, đồng thời nêu rõ việc gia hạn hợp đồng chậm trễ, không ổn định nguồn khí, ngừng cấp khí sẽ buộc khách hàng của KMN phải dừng sản xuất, kéo theo rất nhiều hệ lụy, rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế - xã hội.

Sau gần 4 tháng đề nghị, KMN vẫn không nhận được bất kỳ thông tin liên quan đến chủ trương gia hạn hợp đồng mua bán khí từ PV GAS/PV GAS D.

Sáng 25-12, PV GAS D gửi email dự thảo sửa đổi bổ sung gia hạn hợp đồng mua bán khí tự nhiên, đề nghị KMN xem xét phản hồi trước ngày 26-12 để hai bên kịp thời triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Chiều cùng ngày, PV GAS D tiếp tục gửi văn bản về việc mời KMN họp đàm phán hợp đồng mua bán khí vào 10 giờ ngày 29-12.

Ngày 26-12, Sở Công Thương TPHCM cũng đã có giấy mời gửi đến các công ty liên quan là PV GAS, PV GAS D, KMN và Công ty CP CNG Việt Nam để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nguồn cung khí CNG, vào chiều 29-12.

Tin liên quan

Vụ gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí: Doanh nghiệp nói gì?

Vụ gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí: Doanh nghiệp nói gì?

(NLĐO) - PV GAS hiện là đơn vị duy nhất nắm giữ nguồn khí và quyết định việc bán khí cho các đơn vị trên thị trường.

Gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo

(NLĐO) - Theo một số đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan này đang yêu cầu PV GAS và các doanh nghiệp liên quan báo cáo tổng thể về vụ việc trên.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt

(NLĐO) - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM khẳng định xe buýt CNG vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện ngưng chạy do thiếu nhiên liệu.

PV GAs Sở Công Thương xe buýt TPHCM Khí miền Nam khí CNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo