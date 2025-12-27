Diễn biến mới việc hơn 500 xe buýt tại TP HCM có nguy cơ ngưng hoạt động

Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (KMN) vừa gửi báo cáo đến Sở Công Thương TPHCM về tình hình cung cấp CNG cho các doanh nghiệp và hệ thống xe buýt sử dụng nhiên liệu này phục vụ giao thông công cộng.

KMN cho biết đang cung cấp CNG cho các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực thép, kim loại, gạch men, gốm sứ, thủy tinh, thực phẩm và dệt nhuộm… ở khu vực Đông và Tây Nam Bộ, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho hệ thống xe buýt công cộng trên địa bàn TP HCM.

Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm khoảng 20 doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản), Samsung, Seah (Hàn Quốc), Yongjin, Bellinturf, Want Want (Trung Quốc) cũng đang sử dụng CNG do KMN cung cấp.

Toàn bộ khách hàng dùng CNG của KMN đều nằm xa hệ thống đường ống khí, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu do công ty cung cấp. Trong năm 2024, sản lượng CNG do KMN cung cấp đạt 146,2 triệu Sm³.

Từ năm 2009 đến nay, KMN mua khí thấp áp từ Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) để sản xuất CNG cung cấp cho các khách hàng. Các hợp đồng mua bán khí để sản xuất CNG giữa KMN và PV GAS D sẽ hết hiệu lực sau ngày 31-12-2025. Theo quy định của hợp đồng, việc gia hạn được hai bên thống nhất vào thời điểm tháng 9-2025.

Xe buýt tại TP HCM có nguy cơ ngưng hoạt động do thiếu khí CNG

Mặc dù KMN ký hợp đồng mua bán khí trực tiếp với PV GAS D nhưng nguồn cung cùng giá bán hoàn toàn do Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), là công ty mẹ của PV GAS D - quyết định.

Do vậy, trong 3 tháng, từ ngày 26-8 đến 26-11, KMN đã liên tục, chủ động gửi 6 văn bản đề nghị PV GAS, PV GAS D chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng. Trong đó, KNN luôn nhấn mạnh về sự cần thiết phải được gia hạn sớm các hợp đồng, đồng thời nêu rõ việc gia hạn hợp đồng chậm trễ, không ổn định nguồn khí, ngừng cấp khí sẽ buộc khách hàng của KMN phải dừng sản xuất, kéo theo rất nhiều hệ lụy, rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế - xã hội.

Sau gần 4 tháng đề nghị, KMN vẫn không nhận được bất kỳ thông tin liên quan đến chủ trương gia hạn hợp đồng mua bán khí từ PV GAS/PV GAS D.

Sáng 25-12, PV GAS D gửi email dự thảo sửa đổi bổ sung gia hạn hợp đồng mua bán khí tự nhiên, đề nghị KMN xem xét phản hồi trước ngày 26-12 để hai bên kịp thời triển khai các thủ tục tiếp theo.

Chiều cùng ngày, PV GAS D tiếp tục gửi văn bản về việc mời KMN họp đàm phán hợp đồng mua bán khí vào 10 giờ ngày 29-12.