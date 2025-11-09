Diễn biến mới vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau

Liên quan đến vụ án mạng 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, ngày 9-11 theo nguồn tin của phóng viên, điều tra ban đầu cho biết bà T.T.T (SN 1978; tạm trú xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) hành nghề buôn bán nước giải khát tại nhà. Bà T.T.T đang nuôi con nhỏ là bé gái N.N.K.A (SN 2016).

Nơi xảy ra vụ án mạng khiến bà T. và con gái tử vong

Thời gian gần đây, bà T. có quan hệ tình cảm với ông P.V.L (SN 1970; ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhưng cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6-11, ông L. đến nhà bà T. rồi cả 2 xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Hơn 20 phút sau, ông L. rời khỏi nhà bà T.

Sáng cùng ngày, em ruột bà T. là anh Đ. không thấy chị chở con đi học như thường lệ nên sang nhà kêu cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi xảy ra chuyện chẳng lành, anh Đ. phá vách, cắt ổ khóa vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện bà T. và con gái đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nghi phạm là ông L. được lực lượng chức năng phát hiện treo cổ tự tử cách nhà riêng khoảng 1 km.