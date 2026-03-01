HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Diễn biến mới vụ người phụ nữ tháo chạy khỏi nhóm bắt cóc ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Khi khám xét nhà nghỉ các đối tượng thuê tại Tây Ninh, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện xe máy của nạn nhân và một số vật chứng liên quan

Ngày 1-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Diễn biến mới vụ người phụ nữ tháo chạy khỏi nhóm bắt cóc ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 21 giờ ngày 21-2, bà L.T.M. (41 tuổi; ngụ xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 62 hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Khi phương tiện vừa qua khu vực cầu Mộc Hóa thì bà M. bất ngờ bị nhóm người đi trên ô tô 4 chỗ chặn đầu xe.

Lúc này, 2 đối tượng trong nhóm người trên đã xuống ô tô, cầm dao uy hiếp buộc bà M. lên xe. Các đối tượng đã lấy xe máy, điện thoại, túi xách cùng nhiều giấy tờ tùy thân của người phụ nữ trên.

Sau đó, nhóm người này đã chở bà M. đến một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh) với quãng đường di chuyển hơn 70 km. Tại đây, nạn nhân đã bị đánh, đe dọa và ép chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của một người trong nhóm.

Khoảng 8 giờ ngày 22-2, nhóm đối tượng đã đưa bà M. lên ô tô 7 chỗ di chuyển về hướng xã Bình Hiệp với ý định bán sang Campuchia.

Khi nhóm này dừng ăn cơm tại một quán ven đường, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, bà M. đã bỏ chạy và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Công an xã đã đưa bà M. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường thăm khám với nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức truy xét, tạm giữ các đối tượng gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn (26 tuổi), Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi), Lý Kim Toàn (26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi) và Trương Thành Công (23 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Tây Ninh.

Công an xác định Tường là đối tượng cầm đầu. Khi khám xét nhà nghỉ các đối tượng thuê, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện xe máy của nạn nhân và một số vật chứng liên quan.


tỉnh Tây Ninh Cướp tài sản khởi tố vụ án khởi tố bị can phòng cảnh sát hình sự bắt cóc
