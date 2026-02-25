HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Tây Ninh điều tra vụ án mua bán người qua Cửa khẩu Mộc Bài

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đang làm rõ đường dây mua bán người, dụ dỗ lao động xuất cảnh trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài sang Campuchia

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ án hình sự mua bán người xảy ra trong năm 2024 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, do bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy thực hiện.

Vụ án liên quan đến nhiều nạn nhân bị dụ dỗ, đưa trái phép sang Campuchia để giao cho các công ty lừa đảo, hoạt động dưới hình thức tuyển dụng lao động “việc nhẹ lương cao”.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12-2023, Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (SN 6-10-2004, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) được hướng dẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia và đến lưu trú tại Công ty Hồng Nguyên, thuộc khu Kim Sa 1, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Huy được bố trí làm việc ở bộ phận tuyển dụng.

- Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy

Trong thời gian này, Huy sử dụng tài khoản Facebook tên “Huy Trần” để đăng tải thông tin tuyển người sang Campuchia làm việc với mức lương cao, công việc nhẹ, hoặc rủ rê nạn nhân lên Tây Ninh “phụ quán nhậu”. 

Khi có người đồng ý, Huy yêu cầu gửi hình ảnh căn cước công dân và ảnh cá nhân để chuyển cho Công ty Hồng Nguyên xét duyệt.

Nếu được chấp thuận, Huy hẹn thời gian đi làm, yêu cầu nạn nhân tập trung tại TPHCM, sau đó thuê xe đưa đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Tại đây, Huy tiếp tục thuê xe máy chở nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia và bàn giao cho Công ty Hồng Nguyên tại khu Kim Sa 1.

Theo thỏa thuận, Công ty Hồng Nguyên trả lương cho Huy 800 USD/tháng, kèm chỉ tiêu mỗi tháng phải tuyển và đưa ít nhất ba người từ Việt Nam sang Campuchia. Ngoài ra, với mỗi nạn nhân được đưa trót lọt, Huy còn được thưởng thêm 100 USD.

Không dừng lại ở đó, Huy còn tìm cách “chuộc” những người đang làm việc tại các công ty lừa đảo khác ở Campuchia, đưa về Công ty Hồng Nguyên để tiếp tục khai thác lao động. Mỗi trường hợp như vậy, Huy được trả thêm 50 USD.

Cơ quan điều tra xác định, khi các nạn nhân sang Campuchia, nếu muốn trở về Việt Nam thì gia đình phải nộp tiền chuộc theo yêu cầu của Công ty Hồng Nguyên. Trường hợp không có tiền, nạn nhân có thể bị bán sang các công ty lừa đảo khác.

Bị can Huy khai nhận từ đầu năm 2024 đến tháng 8-2025, đã trực tiếp đưa 7 nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia và “chuộc” 13 nạn nhân từ các công ty lừa đảo khác, tất cả đều bị đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định và mời làm việc được 2 nạn nhân; còn 18 nạn nhân chưa xác định được họ tên, địa chỉ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những ai là nạn nhân trong vụ án trên nhanh chóng đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: Số 123, đường Trường Chinh, khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại 0978.383.379 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.


