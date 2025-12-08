HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Diễn biến mới vụ phá hơn 97 ha rừng ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng Gia Lai xác định hơn 97 ha rừng tại xã Kim Sơn bị xâm hại trong nhiều năm, hiện hồ sơ đã chuyển cơ quan điều tra xem xét khởi tố

Ngày 8-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo chính thức liên quan vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 thuộc xã Kim Sơn (trước đây thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Đây là vụ xâm hại rừng được đánh giá có quy mô lớn, diễn ra nhiều năm và liên quan trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân.

- Ảnh 1.

Nhiều thân cây rừng tự nhiên ở xã Kim Sơn bị cưa khúc, bỏ lại hiện trường.

Theo thống kê, tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 97 ha, trong đó hơn 23 ha rừng tự nhiên và hơn 74 ha rừng trồng. Diện tích rừng tự nhiên bị phá thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân hơn 3,7 ha; UBND xã Kim Sơn 19,2 ha và Trại giam Kim Sơn 0,1 ha.

Vụ việc có nguồn gốc từ những vướng mắc kéo dài trong quản lý đất rừng. Năm 2007, UBND huyện Hoài Ân giao 30 ha đất trồng rừng cho hai hộ dân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Sau đó, diện tích này bị thu hồi vào năm 2009 và đến năm 2013 được tỉnh giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản trên đất giữa các hộ dân và cơ quan quản lý không dứt điểm, khiến khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lấn chiếm, xâm hại kéo dài suốt nhiều năm.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6-2025, nhiều hộ dân tự ý khai thác rừng trồng, trồng lại keo lai và lấn sang diện tích rừng tự nhiên. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân thống kê có 14 hộ khai thác rừng trồng và 2 trường hợp phá rừng tự nhiên. UBND xã Kim Sơn cho hay đã nhiều lần xử phạt nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn, đặc biệt trong thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 23 người vi phạm.

Liên quan trách nhiệm lực lượng kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã kiểm điểm hai cán bộ phụ trách địa bàn xã Kim Sơn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận vì thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời, để xảy ra phá rừng với quy mô lớn trong thời gian dài. 

- Ảnh 3.

Hơn 97 ha rừng ở xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai bị tàn phá

Hạt Kiểm lâm kiến nghị xem xét kỷ luật theo hình thức khiển trách. Đối với trách nhiệm người đứng đầu, đơn vị nhận khuyết điểm về chỉ đạo chưa sát, để xảy ra khoảng trống quản lý trong giai đoạn sáp nhập chính quyền, đề nghị hình thức "rút kinh nghiệm sâu sắc".

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo củng cố hồ sơ và chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét khởi tố vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Gia Lai: Khẩn trương điều tra vụ xâm hại gần 95 ha rừng tại xã Kim Sơn

Gia Lai: Khẩn trương điều tra vụ xâm hại gần 95 ha rừng tại xã Kim Sơn

(NLĐO) - Gần 95 ha rừng trồng và rừng tự nhiên tại xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai bị hơn 30 đối tượng chặt hạ và đốt dọn chỉ trong vài tháng.

Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục cây bằng lăng, gỗ hương bị khoanh bầu, nghi chờ vận chuyển đi nơi khác trồng.

Quảng Bình: Phá rừng để... trồng rừng, một người bị phạt 37,5 triệu đồng

(NLĐO) - Một cá nhân ở Quảng Bình bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì chặt phá trái phép gần 2.000 m² rừng tự nhiên. Mục đích là lấy đất... trồng rừng keo.

