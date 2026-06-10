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Thời sự

Diễn biến mới vụ việc nữ khách hàng tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở Aeon Mall Long Biên

Thùy Linh

(NLĐO) - Qua quá trình rà soát nội bộ, Aeon Việt Nam thông tin khách hàng đã thanh toán đầy đủ tất cả sản phẩm đã mua.

Tối ngày 9-6, Aeon Việt Nam tiếp tục phát đi thông tin về diễn biến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên ngày 7-6.

Nữ khách hàng tố bị quy chụp ăn cắp ở Aeon Long Biên: Diễn biến mới nhất - Ảnh 1.

Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội về sự vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở Aeon Long Biên. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip với nội dung khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7-6, chị N. cùng hai con ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại Aeon Long Biên (phường Long Biên) để đón taxi. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị 2 nam thanh niên tiếp cận, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do nghi ngờ "ăn cắp đồ".

Chị N. cho biết tại thời điểm tiếp cận, 2 người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Mặc dù chị khẳng định đã thanh toán đầy đủ, có hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, song một trong 2 người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa 3 mẹ con chị N. về công an phường làm việc.

Theo chị N., sự việc khiến 2 con nhỏ của chị hoảng sợ, bật khóc. Chỉ khi chị lớn tiếng phản ứng và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, 1 người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. 

Sau đó, túi đồ của chị N. được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả không phát hiện bất kỳ sản phẩm nào chưa thanh toán.

Trước những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và thu hút khách hàng quan tâm, Aeon Việt Nam tiếp tục gửi lời xin lỗi vì đã nhận định không chính xác về sản phẩm của khách hàng.

Qua quá trình rà soát nội bộ, Aeon xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.

"Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho khách hàng do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo vào giám sát" - Aeon Việt Nam thông tin.

Từ vụ việc này, Aeon Việt Nam cho hay sẽ rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy trình vận hành và hướng dẫn xử lý tình huống nội bộ; Tăng cường đào tạo thường xuyên cho toàn bộ đội ngũ nhân viên an ninh trên toàn hệ thống.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo kèm lời xin lỗi của Aeon Việt Nam đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Không ít người dùng mạng xã hội cảm thấy chưa hài lòng khi chưa thấy rõ trách nhiệm của các cá nhân trong vụ việc, cũng như biện pháp cụ thể của siêu thị nhằm đảm bảo sự việc trên không tái diễn.

Được biết, quy trình giám sát chống trộm tại siêu thị, trung tâm thương mại thường gồm rất nhiều bước như: Bố trí camera giám sát tại các khu vực trọng điểm: cổng ra vào, quầy thanh toán, khu hàng hóa giá trị cao, kho hàng; Gắn tem từ, chip chống trộm hoặc mã vạch điện tử lên hàng hóa; Sắp xếp nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng quan sát các khu vực dễ xảy ra mất cắp…

Theo lãnh đạo một siêu thị, nếu có căn cứ cho thấy hành vi lấy cắp hàng hóa, nhân viên siêu thị sẽ thực hiện kiểm tra tại phòng làm việc riêng, có nhân chứng hoặc camera ghi hình, bảo đảm thái độ lịch sự, tránh gây ảnh hưởng đến danh dự khách hàng nếu chưa xác định vi phạm.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nếu nghi ngờ mất hàng hóa thì bảo vệ siêu thị cũng không có quyền khám người mà sẽ mời khách hàng vào khu vực riêng để trao đổi làm rõ sự việc. Việc kiểm tra hàng hóa, hành lý, kiểm tra người phải được khách hàng đồng ý, phải là người cùng giới tính, đảm bảo các quyền tự do cá nhân, bí mật đời tư, bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín của khách hàng.

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