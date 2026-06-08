Xác minh vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở Aeon Long Biên

Ngày 8-6, Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ về vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở Aeon Long Biên, gây xôn xao mạng xã hội.



Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Ngày 8-6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip với nội dung, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7-6, chị N. cùng hai con ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại Aeon Long Biên (phường Long Biên) để đón taxi. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do nghi ngờ "ăn cắp đồ".

Chị N. cho biết tại thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Mặc dù chị khẳng định đã thanh toán đầy đủ, có hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một trong hai người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường làm việc.

Theo chị N., sự việc khiến hai con nhỏ hoảng sợ, bật khóc. Chỉ khi chị lớn tiếng phản ứng và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị N. được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả không phát hiện bất kỳ sản phẩm nào chưa thanh toán.

Cho rằng việc bị nghi ngờ, chặn lại và yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân cũng như tâm lý của các con, chị N. đề nghị đơn vị liên quan trích xuất camera, làm rõ trách nhiệm của những người tham gia vụ việc và có lời xin lỗi công khai.

Trong khi đó, đại diện Aeon Mall Long Biên cho biết đang rà soát camera giám sát, xác minh diễn biến vụ việc. Liên quan đến thông tin hai người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên an ninh của trung tâm thương mại hay không, đại diện đơn vị này cho biết hiện chưa thể khẳng định và đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.