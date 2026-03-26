Thời sự

Diễn biến mới vụ vừa nhai món vếch bò um cà đắng, 3 người nhập viện cấp cứu

Cao Nguyên

(NLĐO) – Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến 3 người bị sốc phản vệ có thể do dị ứng với môn bạc hà có trong món ăn này.

Ngày 26-3, tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra quán nhậu M.L. (Tổ dân phố 2 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột).

Diễn biến mới vụ 3 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn vếch bò um cà đắng - Ảnh 1.

Các thực khách phải nhập viện cấp cứu khi vừa nhai món vếch bò um cà đắng

Đây là quán nhậu khiến 3 vị khách phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn món vếch bò um cà đắng.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đến Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để làm rõ.

Một lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết quán nhậu M.L. được xác định vi phạm chế độ kiểm thực 3 bước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sẽ bị xử phạt hành chính.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến 3 thực khách bị sốc phản vệ sau ăn món vếch bò có thể do dị ứng với môn bạc hà trong món ăn này.

"Chúng tôi đang chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý vụ việc tại quán M.L. theo quy định pháp luật" - lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trưa 12-3, một nhóm 12 người ghé quán nhậu M.L. để ăn uống. Tại đây, khi quán đưa ra món vếch bò um cà đắng (món ăn đặc trưng tại Tây Nguyên), 3 người vừa cho thức ăn vào miệng nhai đã bị bỏng rát, sưng nề miệng và khó thở.

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2.

Ngoài 3 người phải nhập viện, có 4 người khác trong nhóm chỉ bị dị ứng nhẹ như tê lưỡi, ngứa miệng... do chỉ nếm nước dùng của món này.

Anh N.V.P. (một trong 3 người nhập viện) cho biết các nạn nhân đã xuất viện sau 5 ngày điều trị và vẫn phải thăm khám định kỳ.

Theo anh P. dù quán có thanh toán viện phí nhưng vẫn thiếu trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ việc nên anh đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý.

Ngoài ra, cả 3 nạn nhân đang nhờ luật sư hướng dẫn các thủ tục để khởi kiện yêu cầu chủ quán phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.

Ăn món vếch bò um cà đắng, 3 người bị bỏng hết khoang miệng

(NLĐO) – Dù chỉ mới bỏ vào miệng nhai nhưng 3 người phải nhập viện cấp cứu bởi món vếch bò um cà đắng gây bỏng miệng, khó thở, nôn ói.

19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Tìm ra loại vi khuẩn khiến hơn 80 người ngộ độc khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì kẹp thịt của cơ sở Hồng Ngọc 12.

