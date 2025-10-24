Diễn biến nóng liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 24-10, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Kim Ngân cho biết quyết định kiểm tra được ban hành đối với Chi ủy Chi bộ, cùng các cá nhân gồm ông Đỗ Văn Mỹ, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân làm trưởng đoàn. Các thành viên gồm đại diện UBKT Đảng ủy xã và Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Kim Ngân.

Việc kiểm tra được tiến hành căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cùng quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân yêu cầu Chi ủy Chi bộ Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, các cá nhân có liên quan và thành viên đoàn kiểm tra nghiêm túc thực hiện quyết định này.

Trước đó, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị UBND xã Kim Ngân tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 2-10, liên quan vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. Đến ngày 22-10, chính quyền xã quyết định gia hạn đình chỉ thêm 15 ngày để tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Hiện Công an và chính quyền xã Kim Ngân đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời làm rõ các nội dung tố cáo và phản ánh liên quan đến bà Đỗ Thị Hồng Huế.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đồng loạt có biểu hiện nôn ói, đau bụng và được đưa đi nhập viện. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus – tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính. Vụ việc từng khiến phụ huynh bức xúc, khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế – người phụ trách bếp ăn – ngăn cản việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có triệu chứng rõ ràng. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối, yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của bà Huế.



