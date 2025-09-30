HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Tiết lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hiệu trưởng và nữ hiệu phó

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau vụ 40 học sinh nhập viện vì ngộ độc, dư luận bất ngờ khi phát hiện hiệu trưởng và nữ hiệu phó có quan hệ thân tộc nên nghi rằng có sự "dung túng".

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Tiết lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hiệu trưởng và nữ hiệu phó- Ảnh 1.

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (bìa trái) đến thăm các em học sinh tại bệnh viện

Sáng 30-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - xác nhận thông tin về mối quan hệ họ hàng giữa ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng.

Ông Mỹ và bà Huế là anh em con chú bác ruột. Dư luận cho rằng chính mối quan hệ thân tộc này là lý do khiến công tác quản lý, điều hành trong nhà trường thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh nhập viện.

Nghi vấn có sự "ưu ái"?

Bà Đỗ Thị Hồng Huế được điều động về công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy từ nhiều năm trước, khi đơn vị này còn thuộc UBND huyện Lệ Thủy (cũ).

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong thời gian công tác, bà Huế nhiều lần tham mưu sai quy định, nhiều lần gây áp lực cho đồng nghiệp. Đáng chú ý, ngay cả khi đang bị kỷ luật Đảng (năm học 2023-2024), bà Huế vẫn được ông Đỗ Văn Mỹ - với tư cách hiệu trưởng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của trường - ký xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" và trình huyện phê duyệt.

Năm học 2024-2025, bà Huế tiếp tục được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong 6 tháng cuối năm, để rồi nhận khoản tiền thưởng hơn 7 triệu đồng và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", dù quy trình xét duyệt không hề thông qua Hội đồng thi đua của trường.

Nhiều giáo viên cho biết, điều khiến họ bức xúc hơn là việc ông Đỗ Văn Mỹ giao toàn bộ quyền quản lý bếp ăn bán trú học sinh cho bà Huế. Từ việc nhập kho thực phẩm, kiểm soát chất lượng, đến khâu chế biến đều do một mình bà Huế quyết định, không có tổ kiểm thực, không ai được phép vào giám sát.

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Tiết lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hiệu trưởng và nữ hiệu phó- Ảnh 2.

Các em học sinh bị ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện

"Ngay cả nhân viên y tế học đường là thành viên tổ kiểm thực hay phụ huynh cũng không được vào bếp. Cô Huế luôn nói mọi việc đã có lãnh đạo trường và hai cấp dưỡng lo" - cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, cho biết.

Theo cô Quỳnh, từ đầu năm học cô đã tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm thực theo quy định để đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, đề xuất này lập tức bị bà Đỗ Thị Hồng Huế bác bỏ ngay tại cuộc họp hội đồng.

Chính việc buông lỏng kiểm soát này khiến nhiều giáo viên nghi ngờ khẩu phần ăn của học sinh bị bớt xén, chất lượng thực phẩm không bảo đảm. Đỉnh điểm là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau bữa sáng ngày 26-9.

Bữa sáng bằng bánh tày và 40 học sinh nhập viện

Theo nhiều học sinh, bữa sáng hôm đó là bánh tày - loại bánh gói lá quen thuộc. Một số em nói bánh có mùi chua, thậm chí chảy nước như đã ôi thiu. Sau khi ăn, hàng loạt em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy tiếp nhận 40 em với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Các bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày ruột, nghi ngộ độc thực phẩm. Các em được truyền dịch, dùng kháng sinh và hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc khiến dư luận địa phương hết sức bức xúc. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Tại sao trong một trường bán trú với hàng trăm học sinh, quy trình kiểm thực bắt buộc lại bị bỏ qua suốt thời gian dài? Tại sao một phó hiệu trưởng đang bị kỷ luật vẫn liên tiếp được xếp loại xuất sắc và nắm quyền "chi phối" bếp ăn?

Sáng 30-9, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - để làm rõ các vấn đề mà dư luận quan tâm. Tuy nhiên, ông Mỹ chưa phản hồi.

Theo ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, khẩn trương làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Ai đúng ai sai thì sẽ sớm có cơ quan chức năng kết luận, quan điểm của chính quyền địa phương là xử lý nghiêm, khách quan, minh bạch. Tuyệt đối không bao che vi phạm" - ông Dương khẳng định.

VIDEO: Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường thẳng thắn nói về việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "bao trọn quy trình bếp ăn bán trú"

Học sinh nằm co quắp vẫn "không cho đưa đi viện"?

Như Báo Người Lao Động, sáng 26-9, học sinh được ăn sáng bằng bánh tày. Sau bữa ăn, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Khi số lượng tăng lên hàng chục em, nhân viên y tế học đường đã nhiều lần đề nghị đưa học sinh đến bệnh viện nhưng bà Đỗ Thị Hồng Huế kiên quyết ngăn lại.

Một đoạn clip được ghi lại tại phòng y tế nhà trường cho thấy sự có mặt của hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế, giáo viên và nhiều em nhỏ nằm co quắp, nôn ói. Trong clip, người được cho là bà Huế khẳng định: "Em khẳng định 100% các em không sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

Chỉ đến khi phụ huynh tập trung đông trước cổng trường và gay gắt yêu cầu, khoảng 8 giờ 30, nhà trường mới đồng ý chuyển các em đến bệnh viện.

Tin liên quan

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Nữ phó hiệu trưởng nói gì về clip "ngăn học sinh đi viện" gây tranh cãi?

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Nữ phó hiệu trưởng nói gì về clip "ngăn học sinh đi viện" gây tranh cãi?

(NLĐO) - Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng phát ngôn trong clip "ngăn học sinh đi viện" chỉ nhằm trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh

Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ăn

(NLĐO) - Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.

Đang làm rõ "bữa sáng bất thường" khiến 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang xác minh nguồn gốc bánh tày được cho là nguyên nhân khiến 40 học sinh phải nhập viện sau bữa sáng tại trường.

phó hiệu trưởng mối quan hệ tỉnh Quảng trị ngộ độc tập thể xã Kim Ngân Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thuỷ Đỗ Thị Hồng Huế Đỗ Văn Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo