Diễn biến nóng vụ xe máy tràn vào công viên Bãi Sau

Ngày 12-9, sau khi Báo Người Lao Động điện tử có đăng bài phản ánh "Bất chấp rào chắn, xe máy vẫn ồ ạt chạy vào Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu" (TP HCM), Đảng ủy phường Vũng Tàu đã có chỉ đạo, yêu cầu đảm bảo trật tự tại Công viên Bãi Sau.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong các đêm 10 và 11-9, lực lượng chức năng cũng đã túc trực tại tháp Tam Thắng để yêu cầu các phương tiện di chuyển ra khỏi khu vực trước quảng trường Tam Thắng. Dù khu vực này đã có cải thiện nhưng nhiều phương tiện vẫn tìm cách để chạy vào bên trong Công viên Bãi Sau.

Dự án Chỉnh trang tại Bãi Sau đã hoàn thiện, người dân và du khách có thể vào vui chơi, giải trí

Trước thực trạng trên, Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu đã yêu cầu UBND, Công an và các lực lượng phối hợp triển khai những biện pháp chấn chỉnh; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan công viên văn minh, an toàn.

Đồng thời, khẩn trương khảo sát, sắp xếp các điểm giữ xe tạm thời một cách hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân và du khách, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng phương tiện tự ý đi vào công viên.

Lực lượng Công an phường, dân quân và các đơn vị liên quan được huy động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe máy, xe đạp điện chạy trong công viên, cũng như tình trạng buôn bán hàng rong. Công tác kiểm tra được triển khai ngay từ 18 giờ ngày 11-9 và duy trì thường xuyên, liên tục.

Tình trạng xe máy, xe điện chạy vào trong công viên diễn ra thường xuyên, gây lo lắng cho người dân, du khách

Trước đó, ngày 11-9, Báo Người Lao Động điện tử có đăng bài phản ánh "Bất chấp rào chắn, xe máy vẫn ồ ạt chạy vào Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu". Theo ghi nhận, tình trạng phương tiện lưu thông trong công viên diễn ra phổ biến, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, bức xúc cho người đi bộ và đạp xe. Thậm chí hàng rong, dựng "quán" ngay công viên.

Một người dân phân trần rằng, sở dĩ chạy xe vào công viên là do thấy nhiều người khác cũng làm vậy. "Tìm hoài không thấy bãi gửi xe gần đây, để ngoài đường thì sợ mất nên tôi chở con chạy thẳng vào trong cho an toàn" - một người dân nói.

Được biết, Dự án Chỉnh trang đường Thùy Vân vẫn chưa nghiệm thu. Dù vậy, để ngăn dòng người chạy xe vào, lực lượng chức năng đã dựng các rào chắn tạm. Tuy nhiên, do công viên trải dài hơn 2 km, lại có nhiều lối lên xuống nên nhiều xe máy vẫn tìm cách để chạy vào bên trong.