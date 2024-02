DIỄN ĐÀN "ĐỂ THU HÚT KHÁCH QUỐC TẾ TRỞ LẠI": Đầu tư mạnh cho du lịch TP HCM

Thông tin TP HCM trong những ngày Tết Nguyên đán năm 2024 đã đón hàng triệu lượt du khách Quốc tế đến du lịch, tham quan, có thể nói là một tín hiệu rất đáng quan tâm, rất đáng vui mừng và rất đáng để hy vọng về ngành du lịch thành phố nói riêng trong khi trải qua một năm đầy khó khăn và biến động không chỉ đối với ngành du lịch Việt Nam mà cả thế giới, trong đó có rất nhiều Quốc gia với nhiều điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng thế giới.

Cụ thể, trong những ngày Tết Nguyên đán, lượng khách quốc tế đến TP HCM ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng lúc đó, khách tại các điểm du lịch và dịch vụ giải trí ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này thể hiện sức hút và sự đón nhận của du khách với những sản phẩm du lịch mới mà các doanh nghiệp xây dựng thời gian qua. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là sự tiếp sức mới cho sự phục hồi của ngành du lịch.

Khách tàu biển quốc tế tới TP HCM dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Bình An

Với những bản sắc đặc trưng và thế mạnh vốn có, để TP HCM không "đi trước về sau", không "tụt hậu" so với các nước trong khu vực, như Thái lan hay Singapore…, ngành du lịch và dịch vụ cần phải được quan tâm, đầu tư một cách xứng đáng, xứng tầm. Song song đó, thành phố cũng cần phải tôn tạo, gìn giữ và đặc biệt cần phát huy thế mạnh về truyền thống, bản sắc vốn có của Sài Gòn - TP HCM với bề dày lịch sử hơn 300 năm qua.

Trước tiên, thành phố cần phải tiếp tục đầu tư mạnh cho du lịch, như: cải tạo, mở rộng không gian sông Sài Gòn theo một cách đúng nghĩa "Dòng sông trong lòng thành phố". Bởi đây là điểm nhấn đặc biệt để phát triển và hút khách du lịch quốc tế đến với TP HCM. Cần tận dụng cơ hội, nguồn tài nguyên sông nước quý giá để phát triển ngành du lịch sông nước, tạo ra điểm nhấn cũng như sự khác biệt, nét đặc trưng cho thành phố nhằm hút khách du lịch và bạn bè quốc tế.

Cũng cần nói thêm rằng mặc dù ngay những ngày đầu năm Tết Nguyên đán 2024, TP HCM đã hút một lượng khách du lịch quốc tế không nhỏ thế nhưng nếu so sánh với các nước trong khu vực thì vẫn còn thua xa, đặc biệt là trong việc hút khách du lịch mạnh tay chi tiền mua sắm, sử dụng các dịch vụ.

Du khách tàu biển bắt đầu tham quan TP HCM. Ảnh: Bình An

Do đó, bên cạnh phát triển, đầu tư xứng tầm về ngành du lịch sông nước, đầu tư cho sông Sài Gòn, thành phố cũng cần quan tâm, chú trọng phát triển các tiện ích, các khu vui chơi, giải trí, đặc biệt là các dịch vụ - tiện ích xung quanh hoặc gần các khu vực ven sông Sài Gòn, Bến Bạch Đằng… để thu hút và giữ chân du khách. Bên cạnh đó, cần phát triển thêm nhiều khu vui chơi, giải trí, đặc biệt là các dịch vụ tiện ích vào ban đêm để hút khách quốc tế có nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn vào ban đêm như Thái Lan đã rất thành công với mô hình này.

Ngoài ra, cũng cần chú trọng, đầu tư các sản phẩm du lịch mới, đa dạng, mẫu mã phải đặc sắc, mang đậm dấu ấn TP HCM nhằm mang đến những trải nghiệm khó quên trong lòng du khách.

Thứ nữa, cần phải làm sao để mỗi người dân thành phố là một hướng dẫn viên du lịch, cùng chung tay phát triển, nâng tầm ngành du lịch, dịch vụ của TP HCM. Để làm được điều này, thành phố cần tiếp tục tuyên truyền, phát huy truyền thống, bản sắc nghĩa tình vốn có và mạnh tay bài trừ, xử lý nghiêm các hành vi "chặt chém", "nói thách", nâng giá đối với du khách, nhất là trong các mùa lễ, Tết.

Ngoài ra, hiện nay còn tình trạng một bộ phận người dân vẫn kém ý thức, xả rác bừa bãi. Điều này ít nhiều gây khó chịu trong mắt du khách khi đến tham quan, du lịch tại TP HCM.

Cuối cùng, điều mà du khách cần nhất ngoài điểm đến hấp dẫn, sản phẩm dịch vụ đa dạng chính là sự an ninh, an toàn bản thân. Do đó, thành phố cần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, nhất là xe máy trong một số tuyến đường, nhằm tạo thiện cảm hơn về trật tự an toàn giao thông, để mỗi du khách nước ngoài có cảm giác được an toàn khi đến với TP HCM tham quan, du lịch và sử dụng các loại hình dịch vụ.