Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Kiểm tra an ninh nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế

Sáng 25-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" bước vào phiên họp đầu tiên tại TP HCM.

Theo ghi nhận, các tuyến đường xung quanh đến lối vào cổng ở tầng 1, lực lượng an ninh kiểm soát chặt khách mời ra vào.

Trước khi bước vào nơi tổ chức phiên họp, các lực lượng chức năng triển khai nhiều lớp kiểm tra, kiểm soát lối ra vào theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống máy soi chiếu, nhận diện, kiểm tra thẻ đại biểu được vận hành liên tục, giúp phân luồng khách mời, chuyên gia và đoàn quốc tế nhanh chóng.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu...

An ninh được thực hiện ngay từ lối vào cổng

Tất cả khách tham dự đều phải thực hiện soi chiếu

Khách mời phải có giấy mời và các giấy tờ cần thiết mới được vào diễn đàn

Tất cả khách mời tham dự đều phải qua cổng soi chiếu sau khi check-in

Toàn cảnh Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (số 10, cổng đường D6, phường An Khánh), nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025