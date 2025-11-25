Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Kiểm tra an ninh nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Kiểm tra an ninh nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế

Lê Tỉnh - Thái Phương

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 được thực hiện an ninh nghiêm ngặt, nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sáng 25-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" bước vào phiên họp đầu tiên tại TP HCM.

TIN LIÊN QUAN

Theo ghi nhận, các tuyến đường xung quanh đến lối vào cổng ở tầng 1, lực lượng an ninh kiểm soát chặt khách mời ra vào.

Trước khi bước vào nơi tổ chức phiên họp, các lực lượng chức năng triển khai nhiều lớp kiểm tra, kiểm soát lối ra vào theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống máy soi chiếu, nhận diện, kiểm tra thẻ đại biểu được vận hành liên tục, giúp phân luồng khách mời, chuyên gia và đoàn quốc tế nhanh chóng.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu...

An ninh được thực hiện ngay từ lối vào cổng

Tất cả khách tham dự đều phải thực hiện soi chiếu

An ninh thắt chặt tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP HCM - Ảnh 2.

An ninh thắt chặt tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP HCM - Ảnh 3.

Khách mời phải có giấy mời và các giấy tờ cần thiết mới được vào diễn đàn

An ninh thắt chặt tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP HCM - Ảnh 4.

Tất cả khách mời tham dự đều phải qua cổng soi chiếu sau khi check-in

An ninh thắt chặt tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ở TP HCM - Ảnh 5.

Hình ảnh an ninh thắt chặt nhiều lớp tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 1.
Hình ảnh an ninh thắt chặt nhiều lớp tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 2.
Hình ảnh an ninh thắt chặt nhiều lớp tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 3.
Hình ảnh an ninh thắt chặt nhiều lớp tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 4.
Hình ảnh an ninh thắt chặt nhiều lớp tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 5.

Toàn cảnh Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (số 10, cổng đường D6, phường An Khánh), nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Chương trình cụ thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Ngày 25-11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu

- Mở đầu chuỗi hoạt động là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – "Intelligent Generation NOW",

- Buổi chiều diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".

Ngày 26-11: Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM, và thông điệp trực tuyến từ ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song:

Phiên 1: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên 2: Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép

Phiên 3: Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số

Ngày 27-11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế

- Chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của Thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…

- Chương trình tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TPHCM

- Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề "CONNECT"

- Các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư

Tin liên quan

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM

(NLĐO)- Qua buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá công tác bố trí không gian cơ bản đã đạt yêu cầu.

Con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 ở TP HCM

(NLĐO)- Quỹ George H.W. Bush, dưới sự dẫn dắt của ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush, đã xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TP HCM

(NLĐO)- Phó Thủ tướng đề nghị TP HCM cần chọn địa điểm mang tính thương hiệu để phát triển diễn đàn trong nhiều năm tới, tương tự cách Singapore đang áp dụng.

Phó Thủ tướng an ninh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ứng dụng khoa học công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo