Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Kiểm tra an ninh nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế

Sáng 25-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" bước vào phiên họp đầu tiên tại TP HCM.
Theo ghi nhận, các tuyến đường xung quanh đến lối vào cổng ở tầng 1, lực lượng an ninh kiểm soát chặt khách mời ra vào.
Trước khi bước vào nơi tổ chức phiên họp, các lực lượng chức năng triển khai nhiều lớp kiểm tra, kiểm soát lối ra vào theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế.
Hệ thống máy soi chiếu, nhận diện, kiểm tra thẻ đại biểu được vận hành liên tục, giúp phân luồng khách mời, chuyên gia và đoàn quốc tế nhanh chóng.
Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu...
An ninh được thực hiện ngay từ lối vào cổng
Tất cả khách tham dự đều phải thực hiện soi chiếu
Toàn cảnh Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (số 10, cổng đường D6, phường An Khánh), nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025
Chương trình cụ thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025
Ngày 25-11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu
- Mở đầu chuỗi hoạt động là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – "Intelligent Generation NOW",
- Buổi chiều diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".
Ngày 26-11: Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động
Buổi sáng, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM, và thông điệp trực tuyến từ ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song:
Phiên 1: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phiên 2: Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép
Phiên 3: Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số
Ngày 27-11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế
- Chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của Thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…
- Chương trình tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TPHCM
- Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề "CONNECT"
- Các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư
