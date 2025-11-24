HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO)- Qua buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá công tác bố trí không gian cơ bản đã đạt yêu cầu.

Chiều 24-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 (HEF 2025) tại hai địa điểm: Gem Center (phường Sài Gòn, TPHCM) và Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (phường An Khánh, TPHCM).

Tham gia đoàn khảo sát có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo các đơn vị.

Qua buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng đánh giá công tác bố trí không gian cơ bản đã đạt yêu cầu.

Ông hoan nghênh các tiết mục nghệ thuật thể hiện được tinh thần kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM và những điểm nhấn nổi bật - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo TPHCM và các đơn vị tổng duyệt chương trình


Theo Phó Thủ tướng, đây là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Để chương trình thành công hơn nữa, ông đề nghị cần chèm thêm các bức tranh thật làm phông nền cho các tiết mục, chẳng hạn trong tiết mục mở đầu "Xin chào Việt Nam" có thể giới thiệu đặc trưng ba miền: miền Bắc với ruộng bậc thang, miền Nam với TPHCM là nhà thờ Đức Bà…

"Các hình ảnh nền cần được thay đổi linh hoạt nhằm tăng hiệu quả truyền thông tới đại biểu và khách mời quốc tế" – Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nói.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" chính thức diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, tại TPHCM.

Diễn đàn tập trung thảo luận về xu thế toàn cầu và Việt Nam về ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi kép (xanh, số) hướng đến nền kinh tế thông minh.

Tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM và những điểm nhấn nổi bật - Ảnh 3.

Tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM và những điểm nhấn nổi bật - Ảnh 4.

Tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM và những điểm nhấn nổi bật - Ảnh 5.

Tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM và những điểm nhấn nổi bật - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra không gian tổ chức

Chương trình cụ thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Ngày 25-11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu

- Mở đầu chuỗi hoạt động là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – "Intelligent Generation NOW",

- Buổi chiều diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".

Ngày 26-11: Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM, và thông điệp trực tuyến từ ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song:

Phiên 1: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên 2: Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép

Phiên 3: Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số

Ngày 27-11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế

- Chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của Thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…

- Chương trình tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TPHCM

- Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề "CONNECT"

- Các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư


