Văn hóa - Văn nghệ

Diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp 2026 bàn về hệ giá trị kinh doanh mới

Minh Châu

(NLĐO)- Một nội dung đáng chú ý của diễn đàn là việc công bố Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn "Văn hóa với Doanh nghiệp" năm 2026 sẽ diễn ra ngày 21-3 tại Hà Nội với chủ đề "Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV."

Diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp 2026 bàn về hệ giá trị kinh doanh mới - Ảnh 1.

Gặp gỡ báo chí thông tin về diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp 2026

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 12-3, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, cho biết diễn đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn xây dựng nền tảng văn hóa minh bạch và có trách nhiệm.

Theo ông Tuấn, diễn đàn xoay quanh hai nội dung chính gồm "Chính phủ kiến tạo" và "Doanh nghiệp hành động." Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát biểu khai mạc, trong khi lãnh đạo Chính phủ dự kiến phát động xây dựng văn hóa kinh doanh trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý như ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; PGS-TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; GS-TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, diễn đàn gồm hai phiên tọa đàm cấp cao. Phiên thứ nhất với chủ đề "Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới" tập trung thảo luận vai trò của Nhà nước trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập.

Phiên thứ hai mang chủ đề "Doanh nghiệp hành động - Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam", tập trung vào các giải pháp đưa các giá trị văn hóa vào quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy đạo đức kinh doanh, minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Theo GS-TS Từ Thị Loan, một nội dung đáng chú ý của diễn đàn là việc công bố Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hướng tới hình thành các chuẩn mực nền tảng cho môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Đồng Chủ tịch Diễn đàn "Văn hóa với Doanh nghiệp" năm 2026, cho biết diễn đàn cũng nhằm thúc đẩy lan tỏa các giá trị văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh và nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Ông cũng nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp cần được nhìn nhận không chỉ là hoạt động phong trào mà còn thể hiện ở năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng ứng phó với biến động. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước những rủi ro như xung đột kéo dài, đồng thời chủ động kiến nghị giải pháp để tháo gỡ các rào cản thể chế.

doanh nghiệp Việt Nam văn hóa doanh nghiệp triết lý kinh doanh
