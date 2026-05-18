Điện lực Quảng Trị chuẩn bị cài đặt lại công tơ để áp dụng khung giờ điện mới

HƯƠNG NGUYÊN

(NLĐO) - Công ty Điện lực Quảng Trị đang rà soát, cài đặt lại công tơ nhiều biểu giá để triển khai khung giờ điện mới theo quy định của Bộ Công Thương.

Điện lực Quảng Trị chuẩn bị cài đặt lại công tơ để áp dụng khung giờ điện mới - Ảnh 1.

Điện lực Quảng Trị phối hợp với các khách hàng sử dụng công tơ nhiều biểu giá để thực hiện cài đặt lại khung giờ

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm mới sẽ áp dụng từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy; chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ hằng ngày, các khoảng thời gian còn lại là giờ bình thường.

Ngày 18-5, đại diện Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết đơn vị đã xây dựng phương án triển khai tại các điện lực trực thuộc, đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật tư và các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra đồng bộ, hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng.

Điện lực Quảng Trị chuẩn bị cài đặt lại công tơ để áp dụng khung giờ điện mới - Ảnh 2.

Biểu đồ khung giờ sử dụng điện mới theo Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, áp dụng đối với hệ thống điện quốc gia.

Điện lực Quảng Trị chuẩn bị cài đặt lại công tơ để áp dụng khung giờ điện mới - Ảnh 3.

Bảng so sánh khung giờ

Theo ngành điện, việc điều chỉnh lần này chỉ thay đổi thời điểm áp dụng các khung giờ sử dụng điện, không thay đổi tổng thời lượng giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường trong ngày.

Công ty Điện lực Quảng Trị cũng đã báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương để phối hợp triển khai, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh sử dụng điện theo thời gian trong ngày.

Dự kiến sau khi có thông báo chính thức về thời điểm áp dụng, ngành điện sẽ phối hợp với khách hàng để cài đặt lại khung giờ trên công tơ điện tử hoặc thay thế thiết bị nếu cần thiết.

Giữa cao điểm nắng nóng, PC Quảng Trị tăng tốc ngăn cháy nổ từ điện

