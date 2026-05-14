Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Giữa cao điểm nắng nóng, PC Quảng Trị tăng tốc ngăn cháy nổ từ điện

HƯƠNG NGUYÊN

(NLĐO) - Trước nguy cơ quá tải, chạm chập do nhu cầu điện tăng cao, PC Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng.

Giữa cao điểm nắng nóng, PC Quảng Trị tăng tốc ngăn cháy nổ từ điện - Ảnh 1.

Công nhân PC Quảng Trị kiểm tra hệ thống lưới điện nhằm phòng ngừa sự cố, cháy nổ trong mùa nắng nóng 2026

Những ngày nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, kéo theo nguy cơ quá tải, chạm chập và cháy nổ. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Quảng Trị đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), duy trì vận hành hệ thống điện ổn định trong mùa khô năm 2026.

Theo PC Quảng Trị, đơn vị đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra lưới điện tại những khu vực có nguy cơ cao như khu dân cư đông đúc, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, hành lang tuyến đường dây trung - hạ áp và các trạm biến áp.

Cùng với đó, công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện, xử lý cây cối vi phạm khoảng cách an toàn được triển khai quyết liệt nhằm hạn chế nguy cơ phóng điện, chạm chập gây cháy nổ trong điều kiện thời tiết khô nóng.

Đơn vị cũng tăng cường rà soát toàn bộ hệ thống điện để kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại có nguy cơ mất an toàn; xây dựng phương án vận hành trong điều kiện phụ tải tăng cao và bố trí lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ để xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Giữa cao điểm nắng nóng, PC Quảng Trị tăng tốc ngăn cháy nổ từ điện - Ảnh 2.

Ngành điện Quảng Trị đẩy mạnh kiểm tra lưới điện, hướng dẫn cho người dân tuân thủ các quy định nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy

Song song với các giải pháp kỹ thuật, PC Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

Ông Vũ Thanh Phong - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết công tác bảo đảm an toàn PCCC luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa nắng nóng.

"Chúng tôi yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát lưới điện; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn cho người dân nhằm hạn chế tối đa sự cố cháy nổ do điện gây ra" - ông Phong nói.

Ngoài các giải pháp từ phía ngành điện, PC Quảng Trị khuyến cáo người dân sử dụng điện hợp lý, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, ngắt nguồn điện khi không sử dụng và ưu tiên dùng các thiết bị điện bảo đảm chất lượng.

Theo PC Quảng Trị, việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và tuyên truyền góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trong mùa nắng nóng năm nay.

PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện

(NLĐO) - Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã có bước tiến mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong công tác quản lý, vận hành lưới điện.

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

(NLĐO) - Không chỉ số hóa quản lý và vận hành, PC Quảng Trị còn đưa dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, phục vụ khách hàng 24/7.

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

(NLĐO) - Hộ gia đình chính sách tại xã Ninh Châu được Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, cải thiện điều kiện sống trước mùa mưa bão.

