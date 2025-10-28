HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện

HƯƠNG NGUYÊN

(NLĐO) - Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã có bước tiến mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong công tác quản lý, vận hành lưới điện.

PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện - Ảnh 1.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và số hóa dữ liệu đã giúp hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định - Ảnh Hương Nguyên

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và số hóa dữ liệu đã giúp hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Hệ thống điều khiển hiện đại: "trái tim" của lưới điện số

Hiện nay, toàn bộ 21 trạm 110 kV trên địa bàn Quảng Trị đã vận hành theo mô hình "không người trực", được điều khiển tập trung qua Trung tâm Điều khiển (TTĐK) và hệ thống SCADA/DMS. Hơn 1.000 thiết bị trung thế cùng hàng trăm xuất tuyến được giám sát, thao tác từ xa giúp xử lý nhanh sự cố, đảm bảo dòng điện ổn định đến từng hộ dân và doanh nghiệp.

Sau khi sáp nhập, PC Quảng Trị hiện vận hành hai TTĐK hiện đại tại Đồng Hới và Đông Hà. Cả hai trung tâm đều được trang bị hệ thống SCADA/DMS với khả năng dự phòng cao, vận hành ổn định và an toàn. Các chức năng tự động như FLISR (tự động phát hiện và cô lập sự cố), PSM (quản lý cài đặt bảo vệ)… đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian khôi phục điện khi có sự cố xảy ra.

Ông Vũ Hoài Nam, Trưởng phòng Điều độ PC Quảng Trị cho biết: "Việc đầu tư hệ thống SCADA/DMS là bước ngoặt quan trọng. Các chức năng tự động giúp xác định nhanh điểm sự cố, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho người dân."

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ

Không chỉ dừng lại ở giám sát và điều khiển, PC Quảng Trị còn ứng dụng nhiều phần mềm chuyên sâu như PSS/Adept, ETAP, EMTP/ATP để tính toán, mô phỏng hệ thống điện, từ đó tối ưu phương án xử lý và giảm thiểu rủi ro vận hành. Các kỹ sư có thể mô phỏng nhiều kịch bản sự cố, đưa ra quyết định nhanh và chính xác dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Công ty cũng phát triển mô hình giả lập Trung tâm Điều khiển phục vụ đào tạo, cùng các sáng kiến, đề tài phụ vụ vận hành như phần mềm chỉnh định rơ-le, hệ thống giám sát an ninh thông tin SCADA/TTĐK, chương trình tự động phát hiện đứt dây dẫn, cảnh báo chạm đất, quá tải, mất pha... Tất cả hướng tới mục tiêu "vận hành an toàn - điều khiển thông minh - quản lý số hóa."

PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện - Ảnh 2.

PC Quảng Trị đã cơ bản tiếp cận được mô hình lưới điện thông minh hiện đại, thực hiện thành công chuyển đổi số toàn diện trong ngành Điện lực Việt Nam - Ảnh Hương Nguyên

Song song với đó, công tác cập nhật và khai thác dữ liệu GIS được triển khai đồng bộ. PC Quảng Trị đã hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu lưới điện 110kV dùng chung của EVNCPC, khai thác hiệu quả WebGIS để hiển thị sơ đồ mặt bằng lưới điện. Dữ liệu GIS được sử dụng thiết thực trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và phối hợp thi công với địa phương góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quản lý hạ tầng điện lực.

Trong giai đoạn 2025-2030, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ mở rộng triển khai chức năng FLISR trên toàn bộ xuất tuyến trung áp đủ điều kiện, đồng thời hoàn thiện đầy đủ các chức năng của hệ thống DMS nhằm nâng cao khả năng tự động hóa.

Cùng với đó, các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được tích hợp sâu vào SCADA/DMS, kết hợp nâng cấp khả năng trao đổi dữ liệu thời gian thực để đảm bảo vận hành linh hoạt và tối ưu. Công ty cũng chú trọng ứng dụng công nghệ AI và phân tích dữ liệu lớn nhằm dự báo phụ tải, cảnh báo sớm sự cố, giúp điều độ vận hành chủ động hơn.

Những kết quả này khẳng định năng lực công nghệ và trình độ quản lý vận hành của PC Quảng Trị đã cơ bản tiếp cận được mô hình lưới điện thông minh hiện đại, góp phần cùng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thực hiện thành công chuyển đổi số toàn diện trong ngành Điện lực Việt Nam.

