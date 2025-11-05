Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Công nhân PC Quảng Trị kiểm tra lưới điện trong vùng ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục khu vực ở Quảng Trị mất điện, ngành điện lực huy động tối đa nhân lực khôi phục cấp điện, đồng thời chuẩn bị ứng phó bão số 13.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua, nhiều nơi ở Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở khiến việc cung cấp điện bị gián đoạn. Theo Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị), sáng 4-11 có hơn 13.300 khách hàng (tương đương 2,56% toàn tỉnh) bị mất điện; 105 trạm biến áp tạm ngưng hoạt động với tổng công suất chưa khôi phục khoảng 4,58 MW.

Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu ở 9 xã gồm Cam Hồng, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Ninh, Vĩnh Thủy, Triệu Phong, Đakrông và Ba Lòng. Trong đó, các xã Cam Hồng, Ninh Châu và Lệ Ninh chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều tuyến đường dây bị ngập, sạt lở hoặc hư hỏng thiết bị.

Ngay khi nước rút, PC Quảng Trị huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để kiểm tra hiện trường, khoanh vùng sự cố, ưu tiên cấp điện trở lại cho trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học và khu dân cư an toàn.

Hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau mưa lũ

Hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau mưa lũ.

"Từ khi mưa lớn kéo dài, 100% nhân viên đều ứng trực. Khi nước dâng, chúng tôi chủ động cắt điện sớm để tránh rò điện gây nguy hiểm. Nước vừa rút, anh em lập tức đi kiểm tra, thông báo cho dân để khôi phục cấp điện an toàn" - Ông Phạm Ngọc Hoài, Đội trưởng Đội Quản lý điện Lệ Thủy, nói.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đến 5 giờ 30 sáng 5-11, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 99,7% số khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện còn khoảng 1.682 khách hàng ở ba xã Cam Hồng, Ninh Châu và Lệ Ninh chưa có điện do khu vực vẫn ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc PC Quảng Trị, cho biết đơn vị đã kích hoạt phương án ứng phó bão số 13 (Kalmaegi), rà soát toàn bộ lưới điện, tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu và chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng.

"Chúng tôi vừa khẩn trương khôi phục điện sau mưa lũ, vừa chủ động sẵn sàng đối phó bão 13 để đảm bảo hệ thống điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhất cho người dân" - ông Trung nói.

Cùng với việc khôi phục điện, PC Quảng Trị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong và sau mưa lũ, khuyến cáo người dân: Không tự ý đóng cầu dao, aptomat khi khu vực còn ẩm ướt hoặc ngập nước; ngắt nguồn điện trong nhà khi có mưa lớn kéo dài; gọi tổng đài 19001909 hoặc điện lực địa phương khi phát hiện dây đứt, thiết bị rò điện.



