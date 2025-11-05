Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau mưa lũ, hàng trăm công nhân Điện lực Quảng Trị xuyên đêm khôi phục cấp điện, vừa đảm bảo an toàn, vừa sẵn sàng ứng phó bão số 13.

Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13 - Ảnh 1.

Công nhân PC Quảng Trị kiểm tra lưới điện trong vùng ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục khu vực ở Quảng Trị mất điện, ngành điện lực huy động tối đa nhân lực khôi phục cấp điện, đồng thời chuẩn bị ứng phó bão số 13.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua, nhiều nơi ở Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở khiến việc cung cấp điện bị gián đoạn. Theo Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị), sáng 4-11 có hơn 13.300 khách hàng (tương đương 2,56% toàn tỉnh) bị mất điện; 105 trạm biến áp tạm ngưng hoạt động với tổng công suất chưa khôi phục khoảng 4,58 MW.

Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu ở 9 xã gồm Cam Hồng, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Ninh, Vĩnh Thủy, Triệu Phong, Đakrông và Ba Lòng. Trong đó, các xã Cam Hồng, Ninh Châu và Lệ Ninh chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều tuyến đường dây bị ngập, sạt lở hoặc hư hỏng thiết bị.

Ngay khi nước rút, PC Quảng Trị huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để kiểm tra hiện trường, khoanh vùng sự cố, ưu tiên cấp điện trở lại cho trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học và khu dân cư an toàn.

Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13 - Ảnh 2.

Hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau mưa lũ

Quảng Trị khẩn trương khôi phục cấp điện, sẵn sàng ứng phó bão số 13 - Ảnh 3.

Hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau mưa lũ.

"Từ khi mưa lớn kéo dài, 100% nhân viên đều ứng trực. Khi nước dâng, chúng tôi chủ động cắt điện sớm để tránh rò điện gây nguy hiểm. Nước vừa rút, anh em lập tức đi kiểm tra, thông báo cho dân để khôi phục cấp điện an toàn" - Ông Phạm Ngọc Hoài, Đội trưởng Đội Quản lý điện Lệ Thủy, nói.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đến 5 giờ 30 sáng 5-11, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 99,7% số khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện còn khoảng 1.682 khách hàng ở ba xã Cam Hồng, Ninh Châu và Lệ Ninh chưa có điện do khu vực vẫn ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc PC Quảng Trị, cho biết đơn vị đã kích hoạt phương án ứng phó bão số 13 (Kalmaegi), rà soát toàn bộ lưới điện, tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu và chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng.

"Chúng tôi vừa khẩn trương khôi phục điện sau mưa lũ, vừa chủ động sẵn sàng đối phó bão 13 để đảm bảo hệ thống điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhất cho người dân" - ông Trung nói.

Cùng với việc khôi phục điện, PC Quảng Trị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong và sau mưa lũ, khuyến cáo người dân: Không tự ý đóng cầu dao, aptomat khi khu vực còn ẩm ướt hoặc ngập nước; ngắt nguồn điện trong nhà khi có mưa lớn kéo dài; gọi tổng đài 19001909 hoặc điện lực địa phương khi phát hiện dây đứt, thiết bị rò điện.


Tin liên quan

Điện lực Quảng Trị: 100% khách hàng thanh toán điện không tiền mặt

Điện lực Quảng Trị: 100% khách hàng thanh toán điện không tiền mặt

(NLĐO) - Điện lực Quảng Trị đạt nhiều kết quả nổi bật khi sản lượng điện tăng, tổn thất giảm, 100% khách hàng thanh toán không tiền mặt.

PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện

(NLĐO) - Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã có bước tiến mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong công tác quản lý, vận hành lưới điện.

36 sáng kiến góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị

(NLĐO) - Tuổi trẻ PC Quảng Trị phát huy sức sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ, đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của đơn vị.

Quảng Trị chăm sóc khách hàng ứng phó bão số 13 điện lực quảng trị PC Quảng Trị khôi phục điện lưới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo