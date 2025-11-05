Điện lực Quảng Trị: 100% khách hàng thanh toán điện không tiền mặt

Chuyển đổi số giúp Điện lực Quảng Trị đạt 100% thanh toán không tiền mặt

Ngày 5-11, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết đến thời điểm này, 100% khách hàng trên toàn tỉnh đã thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Sau khi sáp nhập và hoạt động theo mô hình mới, Điện lực Quảng Trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố bộ máy điều hành và tạo chuyển biến tích cực trong công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho toàn tỉnh.

Đến hết tháng 9-2025, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 1,63 tỉ kWh, tương đương 78,1% kế hoạch năm, tăng 2,9% so với cùng kỳ 2024. Giá bán điện bình quân đạt 2.285,95 đồng/kWh, cao hơn kế hoạch 8,95 đồng và tăng 161 đồng so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy hiệu quả điều hành giá điện cũng như sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu phụ tải, khi các nhóm công nghiệp, xây dựng và thương mại tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Song song với tăng trưởng doanh thu, công tác quản lý vận hành lưới điện ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế chỉ còn 3,51%, thấp hơn 1,04% so với kế hoạch và giảm 0,16% so với năm trước.

Đặc biệt, 100% khách hàng ở Quảng Trị đã thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành điện.

Điện lực Quảng Trị tiếp nhận hơn 313.000 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến dịch vụ điện, 100% được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng hay khiếu nại vượt cấp

Ông Võ Thanh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Quảng Trị, cho biết trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện hơn 42.500 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.262 vụ vi phạm sử dụng điện, thu hồi gần 1,9 tỉ đồng. Việc siết chặt kiểm tra không chỉ giúp giảm tổn thất điện năng mà còn xây dựng môi trường sử dụng điện minh bạch, công bằng và an toàn.

Trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, Điện lực Quảng Trị tiếp nhận hơn 313.000 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến dịch vụ điện, 100% được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng hay khiếu nại vượt cấp.

Bước vào giai đoạn nước rút của năm, Điện lực Quảng Trị đang triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch 2025. Trọng tâm là duy trì độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý kinh doanh.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, triển khai các chương trình "Tri ân khách hàng" cuối năm với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu xây dựng doanh nghiệp điện lực thân thiện, hiện đại và phục vụ tốt hơn mỗi ngày.