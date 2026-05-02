Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

Tin, ảnh, đồ họa: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chủ nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Liên quan đến Nghị định 133/2026/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 25-5 tới, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết thời gian qua tổng công ty đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến và vận động chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê đúng theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số chủ nhà trọ vì chưa nhận thức đầy đủ quy định về giá bán lẻ điện của Nhà nước đối với người thuê trọ, dẫn đến việc thu tiền điện cao hơn mức quy định.

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp chủ nhà trọ gộp các khoản phí sinh hoạt như tiền internet, truyền hình cáp, nước, chi phí sinh hoạt chung, tiền rác… vào tiền điện, khiến người thuê phải trả chi phí hằng tháng ở mức cao.

Điện lực TPHCM thông báo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định - Ảnh 1.

Điện lực TPHCM đã tuyên truyền, phổ biến và vận động chủ nhà trọ thu tiền điện của người ở trọ đúng giá quy định

Ông Kiên cho biết theo quy định, đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê không phải là một hộ gia đình), nếu hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê sẽ ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Đối với trường hợp cho thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện sẽ được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (từ 101-200 kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, định mức sẽ được xác định căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú. Cụ thể, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện. 

Theo đó, 1 người được tính 1/4 định mức, 2 người là 1/2 định mức, 3 người là 3/4 định mức và 4 người là 1 định mức. Khi có thay đổi về số lượng người thuê, chủ nhà có trách nhiệm thông báo cho đơn vị bán điện để điều chỉnh định mức phù hợp.

Theo ông Kiên, để được hướng dẫn áp dụng định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc đăng ký mua điện theo đúng giá bậc thang, người thuê và chủ nhà trọ có thể liên hệ tổng đài 1900545454, truy cập website CSKH https://evnhcmc.vn/; sử dụng ứng dụng EVNHCMC trên thiết bị di động, gửi email về cskh@hcmpc.com.vn; hoặc truy cập fanpage "Tổng công ty Điện lực TPHCM".

Điện lực TPHCM thông báo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định - Ảnh 2.

Mức xử phạt đối với các hành vi sử dụng điện sai quy định

Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM

TPHCM đang tăng tốc triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu về nguồn điện đủ, ổn định và an toàn đang trở thành thách thức lớn khi nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, tạo áp lực lên toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, vào ngày 5-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tổ chức Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM".

Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.


Tin liên quan

(NLĐO)- Điện lực TPHCM đã triển khai mục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà trên trang web và ứng dụng để người dân thuận tiện thông báo.

Điện lực miền Nam hoàn thành 51 công trình điện 110kV ngay đúng dịp lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- 51 công trình điện 110kV đi vào vận hành sẽ giúp tăng cường năng lực cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Điện lực TPHCM hướng dẫn người dân cách tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4

(NLĐO)- Điện lực TPHCM khuyến cáo người dân cần tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo