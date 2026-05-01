Điện lực miền Nam hoàn thành 51 công trình điện 110kV ngay đúng dịp lễ 30-4 và 1-5

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa cùng các đơn vị liên quan đóng điện thành công thêm 4 công trình 110kV, chính thức hoàn thành mục tiêu đóng điện 51 công trình trong 4 tháng đầu năm 2026.

Thành tích này mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 51 năm ngày thành lập EVNSPC, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết hoàn thành mục tiêu, ngay từ đầu năm, EVNSPC đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành. "EVNSPC đã chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu chi phí đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý" - ông Bùi Quốc Hoan cho biết thêm.

Lãnh đạo EVNSPC chỉ đạo công tác đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối

Theo ông Bùi Quốc Hoan, 51 công trình đã về đích đúng và vượt tiến độ, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mà còn trực tiếp tăng cường năng lực cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân tại các địa phương.