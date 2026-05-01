Điện lực miền Nam hoàn thành 51 công trình điện 110kV ngay đúng dịp lễ 30-4 và 1-5

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa cùng các đơn vị liên quan đóng điện thành công thêm 4 công trình 110kV, chính thức hoàn thành mục tiêu đóng điện 51 công trình trong 4 tháng đầu năm 2026.
Thành tích này mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 51 năm ngày thành lập EVNSPC, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết hoàn thành mục tiêu, ngay từ đầu năm, EVNSPC đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành. "EVNSPC đã chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu chi phí đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý" - ông Bùi Quốc Hoan cho biết thêm.
Theo ông Bùi Quốc Hoan, 51 công trình đã về đích đúng và vượt tiến độ, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mà còn trực tiếp tăng cường năng lực cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân tại các địa phương.
TPHCM đang tăng tốc triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu về nguồn điện đủ, ổn định và an toàn đang trở thành thách thức lớn khi nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, tạo áp lực lên toàn hệ thống.
Trong bối cảnh đó, vào ngày 5-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tổ chức Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM".
Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.
Bình luận (0)