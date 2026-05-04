Hỏi nóng - đáp nhanh

Điện lực TPHCM lý giải về tiền điện tăng trong mùa nắng nóng

Bài và ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Theo thống kê của EVNHCMC, hiện có khoảng 2,8% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiền điện tăng trên 200% trong tháng 4.

Hóa đơn tiền điện tăng dù thiết bị sử dụng điện không tăng và thói quen sử dụng điện không thay đổi. Về vấn đề này, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC).

* Phóng viên: Thưa ông, những nguyên nhân nào khiến tiền điện tăng dù người dân cho rằng thói quen sử dụng không thay đổi?

- Ông Bùi Trung Kiên: Việc tiền điện của các hộ gia đình tăng cao trong mùa nắng đã dự báo trước và xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó thời tiết đóng vai trò quyết định.

Nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, đặc biệt là điều hòa không khí (máy lạnh). Đây là nguyên nhân chính, thường chiếm từ 40% đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình.

Trong mùa nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức 37-40°C, các hộ gia đình có xu hướng sử dụng máy lạnh trong thời gian dài hơn, liên tục cả ngày lẫn đêm; cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (dưới 26°C); đồng thời sử dụng nhiều máy lạnh ở các phòng khác nhau.

Bên cạnh đó, nhiệt độ môi trường cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy nén phải vận hành liên tục, từ đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Ngoài ra, nhiệt lượng từ môi trường bên ngoài hấp thụ vào tường, bê tông của các tòa nhà khiến hệ thống làm mát như máy lạnh, quạt phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ. Các thiết bị như tủ lạnh, tủ đông cũng tiêu thụ điện nhiều hơn do phải vận hành với tần suất cao để giữ nhiệt độ bên trong ổn định.

Nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng cũng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ.

Việc sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương, cùng với thay đổi thói quen sinh hoạt khi thời tiết nắng nóng (người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn) cũng làm tăng mức sử dụng các thiết bị điện như tivi, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện…

Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính theo mức giá cao hơn của các bậc trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh.

Những yếu tố trên khiến tiền điện của các hộ gia đình và doanh nghiệp tăng cao trong mùa nắng nóng, dù số lượng thiết bị và thời gian sử dụng không thay đổi đáng kể.

* Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, EVNHCMC khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần làm gì để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm chi phí?

- Ông Bùi Trung Kiên: Theo thống kê của EVNHCMC, hiện có khoảng 2,8% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiền điện tăng trên 200% trong tháng 4.

Chúng tôi khuyến nghị người dân thay đổi thói quen sử dụng điện, tắt hoàn toàn thiết bị khi không cần thiết, cài đặt hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát để tránh lãng phí.

Khách hàng nên sử dụng ứng dụng EVNHCMC và các kênh chăm sóc khách hàng để theo dõi, so sánh mức tiêu thụ điện, từ đó điều chỉnh hợp lý.

Khi có thắc mắc về chỉ số điện, tiền điện hoặc công tơ, người dân có thể liên hệ tổng đài 1900545454, website, Facebook hoặc email của EVNHCMC để được hỗ trợ kịp thời.

Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đã nêu rõ các giải pháp cụ thể.

Theo đó, các cơ quan, công sở cần thực hiện nghiêm việc sử dụng điện tiết kiệm trong giờ cao điểm; rà soát, thay thế, loại bỏ các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp; ưu tiên đầu tư, mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo quy định.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM, ngày 7-4, sản lượng điện toàn thành phố đạt 185,67 triệu kWh, với công suất đỉnh (Pmax) là 8.888 MW.

Ngày 8-4, sản lượng đạt 190,97 triệu kWh, công suất đỉnh lên tới 9.129 MW. Đáng chú ý, sản lượng điện tiêu thụ ngày 8-4 đã vượt mức kỷ lục của năm 2025 (178,81 triệu kWh ghi nhận ngày 5-8-2025), cao hơn 6,63%.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm các quy định về tiết kiệm điện.

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng phục vụ quảng cáo, trang trí ngoài trời, cần điều chỉnh thời gian vận hành hợp lý; tắt hoặc giảm công suất tại những khu vực ít nhu cầu, đặc biệt sau 23 giờ, vừa tiết kiệm điện vừa bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích trang bị nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, đồng thời lắp đặt và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) vào hệ thống điện nội bộ.

- Xin cảm ơn ông!

Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

(NLĐO)- Chủ nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

(NLĐO)- Điện lực TPHCM đã triển khai mục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà trên trang web và ứng dụng để người dân thuận tiện thông báo.

Điện lực miền Nam hoàn thành 51 công trình điện 110kV ngay đúng dịp lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- 51 công trình điện 110kV đi vào vận hành sẽ giúp tăng cường năng lực cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

