Lực lượng Công an phô diễn sức mạnh trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 10-1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Lễ xuất quân còn có sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cùng nhiều phương tiện, khí tài... Đặc biệt, có dàn máy bay trực thăng của Trung đoàn không quân công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an) và Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng).
Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thời gian qua, Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần cho thành công của đại hội.
Các lực lượng của công an cũng đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, ban hành nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự.
Đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới đánh chặn an ninh liên hoàn trong - ngoài, trên - dưới, truyền thống - hiện đại, khép kín, trọng tâm là Trung tâm hội nghị quốc gia, trung tâm chính trị Ba Đình, khách sạn đại biểu lưu trú... Lực lượng công an cũng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, qua đó làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại hội...
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các bộ, ngành liên quan chủ động nắm chắc tình phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Ông Trần Cẩm Tú cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đại hội đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.
