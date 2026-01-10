Lực lượng Công an phô diễn sức mạnh trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng Tin tức - Sự kiện

Lực lượng Công an phô diễn sức mạnh trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- Tại Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV, các lực lượng thuộc Bộ Công an trình diễn, bắn súng, tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong lô cốt

Sáng 10-1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, dự buổi lễ xuất quân

Lễ xuất quân còn có sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cùng nhiều phương tiện, khí tài... Đặc biệt, có dàn máy bay trực thăng của Trung đoàn không quân công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an) và Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thời gian qua, Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần cho thành công của đại hội.

Các lực lượng của công an cũng đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, ban hành nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới đánh chặn an ninh liên hoàn trong - ngoài, trên - dưới, truyền thống - hiện đại, khép kín, trọng tâm là Trung tâm hội nghị quốc gia, trung tâm chính trị Ba Đình, khách sạn đại biểu lưu trú... Lực lượng công an cũng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, qua đó làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại hội...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các bộ, ngành liên quan chủ động nắm chắc tình phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đại hội đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 2.

Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 3.

Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ duyệt đội ngũ. “Đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối trung thành”, Trung đoàn Đặc nhiệm luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh vệ.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 4.

Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 5.

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 6.

Lực lượng này trực chiến 24/7, triển khai các phương án tác chiến, canh trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 7.

Dàn xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 8.

Dàn xe chuyên dụng chống bạo động

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 9.

Phía dưới, hàng xe bọc thép lội nước đi qua khán đài, trong khi gần 10 chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 10.

Dàn xe chuyên dụng về tác chiến điện tử

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 11.

Các cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình diễn võ thuật trấn áp tội phạm

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 12.

Nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó các cán bộ chiến sĩ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 13.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 14.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 15.

Ngay sau đó là màn trình diễn các kỹ thuật vận động, khắc phục vật cản, bắn súng ứng dụng của cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cảnh sát bảo vệ Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện phô diễn sức mạnh an ninh - Ảnh 16.

Trong tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong lô cốt, trong nhà. Các chiến sĩ đặc nhiệm lợi dụng địa hình, địa vật bí mật để tiếp cận mục tiêu rồi cài chất nổ phá hủy mục tiêu.



Tin liên quan

Lực lượng đặc nhiệm cùng dàn khí tài hiện đại sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng XIV

Lực lượng đặc nhiệm cùng dàn khí tài hiện đại sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Các lực lượng tinh nhuệ của CAND cùng dàn xe đặc chủng, khí tài hiện đại sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(NL ĐO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán

Hàng không siết chặt an toàn, chất lượng phục vụ Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Ngành hàng không đảm bảo an toàn và chất lượng phục vụ Đại hội Đảng XIV và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Lễ hội Xuân 2026.

Bộ Công an lễ xuất quân đại hội đảng Đại hội Đảng XIV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo