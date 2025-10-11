HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 5 người tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong Công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo UBND TP Hà Nội hỏi thăm, chia buồn sâu sắc tới gia đình vụ cháy có 5 người tử vong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 11-10 đã ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) làm 5 người tử vong.

Thủ tướng chỉ đạo Khẩn trương điều tra vụ cháy nhà ở Hà Nội làm 5 người tử vong - Ảnh 1.

Khu vực tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công điện, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11-10, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau: UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng hơn 5 giờ, ngày 11-10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa. Nhận được tin báo cháy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2.

Bên cạnh đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phải sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Đến 6 giờ đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong trong đám cháy, gồm: N.Đ.L (SN 1952); H.T.H (SN 1956); N.H.M (SN 1982); Đ.T.S (SN 1988); N.M.V (SN 2019).

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy 5 người tử vong

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy 5 người tử vong

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 5 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân trong vụ cháy làm 5 người của một gia đình tử vong

(NLĐO)- Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ vụ cháy ở phố Kim Hoa, lực lượng Cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân trong một gia đình đã tử vong.

Cháy nhà 4 tầng ở trong ngõ, 5 người tử vong

(NLĐO)- Vụ cháy lớn xảy ra rạng sáng 11-10 tại ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ ở phố Kim Hoa (Hà Nội) đã khiến 5 người tử vong.

