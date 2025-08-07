Diễn viên "Cổng mặt trời" chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diễn viên "Cổng mặt trời" chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Hòa Hiệp, từng tham gia nhiều phim: "Cổng mặt trời", "Mùi ngò gai", "Lối sống sai lầm"… trải lòng cảnh làm cha đơn thân.

Hòa Hiệp gây bất ngờ khi chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân

Hòa Hiệp tâm sự trên trang cá nhân rằng làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ.

Diễn viên "Cổng mặt trời" chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân- Ảnh 1.

Hòa Hiệp và con trai

"Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước. Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có - bởi chỉ cần con khôn lớn, khỏe mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng" - Hòa Hiệp thổ lộ.

Những tâm sự này nhận được nhiều lời động viên từ công chúng mạng. Tuy nhiên, một số cũng bày tỏ sự ngạc nhiên bởi lâu nay tưởng rằng Hòa Hiệp chăm sóc con cùng người vợ kín tiếng, không muốn xuất hiện trước công chúng.

Vào tháng 7, Hòa Hiệp giới thiệu con trai Louis (tên thật Hải Nam) với đồng nghiệp và bạn bè ở tiệc thôi nôi.

Nửa kia của Hòa Hiệp chưa từng lộ diện do không phải người trong giới giải trí

Khi đó, anh đã gửi lời cảm ơn đến nửa kia của mình, cho biết cô không thuộc giới giải trí nên không muốn xuất hiện trước công chúng. Anh tiết lộ hai bên gặp nhau do chữ duyên rồi yêu thương và có bé Louis.

Diễn viên "Cổng mặt trời" chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân- Ảnh 3.

Hòa Hiệp từng hạnh phúc khoe con trong ngày thôi nôi bé

Diễn viên "Cổng mặt trời" chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân- Ảnh 4.

Anh cũng đăng tải tâm sự dành cho nửa kia của mình

Hòa Hiệp chia sẻ làm cha không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, động lực để phấn đấu mỗi ngày.

Vào cuối tháng 5, nam diễn viên từng đăng ảnh nắm tay nửa kia với tâm sự: "Hai ta ở hai phương trời khác nhau, được gặp nhau là duyên phải không em? Và chúng ta đã có những ngày tháng yêu nhau thật đẹp. Những lúc em giận hờn vô cớ rồi im lặng một cách đáng sợ do k hiểu nhau. Anh biết, mỗi đứa ở một nơi công việc khác nhau nên dễ dẫn đến mâu thuẫn. Thôi chúng ta ráng cố gắng vượt qua! Cho anh một thời gian nữa nha em. Hãy mãi nắm tay nhau thật chặt và đừng buông tay nhau".

Hòa Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Hiệp, 43 tuổi, đã từng tham gia nhiều phim. Anh hoạt động tích cực ở sân khấu kịch, phim truyền hình và còn kinh doanh, làm MC.

Tin liên quan

Diễn viên kịch Hòa Hiệp: Ghét nhất là... diễn

Diễn viên kịch Hòa Hiệp: Ghét nhất là... diễn

Hiệp kịch . Ngoại hình đẹp có phải là lợi thế để anh đến với kịch? - Ngoại hình chỉ góp phần làm sáng sân khấu. . Vậy điều gì là quan trọng...

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"

(NLĐO) - NSƯT Trương Minh Quốc Thái tái xuất màn ảnh nhỏ với vai phản diện, mưu mô trong phim "Lý lẽ kẻ ngoại tình".

Nhạc DTAP quá đỉnh

(NLĐO) - DTAP tung dự án đầu tay với NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi cùng nhiều nhân vật làm nên dấu son Việt Nam tự hào.

Hòa Hiệp Cha đơn thân phim Cổng mặt trời tâm sự trên trang cá nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo