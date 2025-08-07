Diễn viên "Cổng mặt trời" chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân

Hòa Hiệp gây bất ngờ khi chia sẻ khó khăn làm cha đơn thân

Hòa Hiệp tâm sự trên trang cá nhân rằng làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ.

Hòa Hiệp và con trai

"Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước. Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có - bởi chỉ cần con khôn lớn, khỏe mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng" - Hòa Hiệp thổ lộ.

Những tâm sự này nhận được nhiều lời động viên từ công chúng mạng. Tuy nhiên, một số cũng bày tỏ sự ngạc nhiên bởi lâu nay tưởng rằng Hòa Hiệp chăm sóc con cùng người vợ kín tiếng, không muốn xuất hiện trước công chúng.

Vào tháng 7, Hòa Hiệp giới thiệu con trai Louis (tên thật Hải Nam) với đồng nghiệp và bạn bè ở tiệc thôi nôi.

Nửa kia của Hòa Hiệp chưa từng lộ diện do không phải người trong giới giải trí

Khi đó, anh đã gửi lời cảm ơn đến nửa kia của mình, cho biết cô không thuộc giới giải trí nên không muốn xuất hiện trước công chúng. Anh tiết lộ hai bên gặp nhau do chữ duyên rồi yêu thương và có bé Louis.

Hòa Hiệp từng hạnh phúc khoe con trong ngày thôi nôi bé

Anh cũng đăng tải tâm sự dành cho nửa kia của mình

Hòa Hiệp chia sẻ làm cha không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, động lực để phấn đấu mỗi ngày.

Vào cuối tháng 5, nam diễn viên từng đăng ảnh nắm tay nửa kia với tâm sự: "Hai ta ở hai phương trời khác nhau, được gặp nhau là duyên phải không em? Và chúng ta đã có những ngày tháng yêu nhau thật đẹp. Những lúc em giận hờn vô cớ rồi im lặng một cách đáng sợ do k hiểu nhau. Anh biết, mỗi đứa ở một nơi công việc khác nhau nên dễ dẫn đến mâu thuẫn. Thôi chúng ta ráng cố gắng vượt qua! Cho anh một thời gian nữa nha em. Hãy mãi nắm tay nhau thật chặt và đừng buông tay nhau".

Hòa Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Hiệp, 43 tuổi, đã từng tham gia nhiều phim. Anh hoạt động tích cực ở sân khấu kịch, phim truyền hình và còn kinh doanh, làm MC.