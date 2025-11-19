Diễn viên Đình Khang - phim "Mưa đỏ" - chưa liên lạc được với gia đình giữa mưa lũ ở Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diễn viên Đình Khang - phim "Mưa đỏ" - chưa liên lạc được với gia đình giữa mưa lũ ở Gia Lai

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Đình Khang nghẹn ngào chia sẻ chưa liên lạc được với gia đình giữa mưa lũ tại miền Trung.

Tại buổi tọa đàm "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn viên trẻ Đình Khang (vai Tú phim "Mưa đỏ") đã khiến hội trường lắng lại khi chia sẻ về tình hình gia đình đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung.

Khang cho biết hiện anh chưa thể liên lạc được với bố mẹ. Điện thoại mất kết nối từ nhiều giờ khiến anh vô cùng lo lắng. "Em đang đợi tin từ gia đình. Chưa gọi được cho bố mẹ nhưng em vẫn hy vọng mọi người sẽ an toàn" - anh chia sẻ.

Diễn viên Đình Khang chưa liên lạc được với gia đình giữa mưa lũ - Ảnh 1.

Diễn viên Đình Khang tại tọa đàm do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 19-11

Nam diễn viên cũng chia sẻ về hành trình đồng hành cùng bộ phim "Mưa Đỏ". Anh cho biết từ khi tham gia bộ phim, cuộc sống và nhận thức của anh thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về chiến tranh và lịch sử dân tộc. Bộ phim khiến anh hiểu sâu hơn về những mất mát, hy sinh mà cha ông ta phải trải qua.

Khang kể trong suốt quá trình quay phim, thời tiết khắc nghiệt khiến ê-kíp luôn ở trong tình trạng bị động. "Nhiều người hỏi tụi em có cực không. Thực ra lúc đó tụi em không biết ngày mai sẽ ra sao, trời có ủng hộ hay không. Nhưng mọi người đều cố gắng hết sức" - anh nhớ lại.

Chia sẻ với gia đình diễn viên Đình Khang giữa vùng lũ, nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (chủ trì tọa đàm) - thông tin các đoàn cứu trợ của chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động, đã kịp thời hỗ trợ hơn 2,5 tỉ đồng đến với các tỉnh, thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ như Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tin liên quan

"Tú" Đình Khang choáng ngợp trước tình thương khán giả

"Tú" Đình Khang choáng ngợp trước tình thương khán giả

(NLĐO) - Nam diễn viên trẻ Đình Khang, vai Tú trong "Mưa đỏ" trải lòng về hành trình tham gia phim cũng như sự đón nhận của khán giả.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền kể chuyện tâm linh khi quay "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ nhiều chi tiết hậu trường về cảnh chiến đấu cuối phim giữa Quang và Cường.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn sẵn sàng nỗ lực để quảng bá văn hóa qua âm nhạc đến giới trẻ

(NLĐO) - Tọa đàm lần 4 vào sáng 19-11 với chủ đề “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”

miền Trung Mưa đỏ Đình Khang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo