Diễn viên Đình Khang - phim "Mưa đỏ" - chưa liên lạc được với gia đình giữa mưa lũ ở Gia Lai

Tại buổi tọa đàm "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn viên trẻ Đình Khang (vai Tú phim "Mưa đỏ") đã khiến hội trường lắng lại khi chia sẻ về tình hình gia đình đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung.

Khang cho biết hiện anh chưa thể liên lạc được với bố mẹ. Điện thoại mất kết nối từ nhiều giờ khiến anh vô cùng lo lắng. "Em đang đợi tin từ gia đình. Chưa gọi được cho bố mẹ nhưng em vẫn hy vọng mọi người sẽ an toàn" - anh chia sẻ.

Diễn viên Đình Khang tại tọa đàm do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 19-11

Nam diễn viên cũng chia sẻ về hành trình đồng hành cùng bộ phim "Mưa Đỏ". Anh cho biết từ khi tham gia bộ phim, cuộc sống và nhận thức của anh thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về chiến tranh và lịch sử dân tộc. Bộ phim khiến anh hiểu sâu hơn về những mất mát, hy sinh mà cha ông ta phải trải qua.

Khang kể trong suốt quá trình quay phim, thời tiết khắc nghiệt khiến ê-kíp luôn ở trong tình trạng bị động. "Nhiều người hỏi tụi em có cực không. Thực ra lúc đó tụi em không biết ngày mai sẽ ra sao, trời có ủng hộ hay không. Nhưng mọi người đều cố gắng hết sức" - anh nhớ lại.

Chia sẻ với gia đình diễn viên Đình Khang giữa vùng lũ, nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (chủ trì tọa đàm) - thông tin các đoàn cứu trợ của chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động, đã kịp thời hỗ trợ hơn 2,5 tỉ đồng đến với các tỉnh, thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ như Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.