"Tú" Đình Khang choáng ngợp trước tình thương khán giả

"Tú" Đình Khang từng nghĩ không có duyên với "Mưa đỏ"

Đình Khang là khách mời giao lưu chương trình talkshow kênh Vén màn showbiz của Báo Người Lao Động.

Trước khi được giao vai Tú, Đình Khang từng nghĩ mình không có duyên với "Mưa đỏ" bởi lúc thử vai ở TP HCM thì anh rất mập. Thêm vào đó, anh sống ở thời bình, không có trải nghiệm chiến tranh. Khi được thử thách diễn một phân đoạn chứng kiến đồng đội hy sinh, đạo diễn yêu cầu không khóc thì anh lại khóc chẳng dừng được.

Đình Khang tại talkshow

"Tôi nghĩ mình làm không tốt theo yêu cầu đạo diễn nên rất buồn. Vì thế, tôi theo dự án khác và bất ngờ nhận thông báo vào vai Tú. Lúc đó, nơi tôi ở sóng điện thoại chập chờn, phải mất nửa ngày về TP HCM để có sóng điện thoại mạnh trở lại. Tôi rất vui" - Đình Khang thổ lộ.

Anh bật mí ban đầu được ê-kíp cho thử vai Cường. Có thể, mọi người nghĩ anh biết võ thuật, vóc dáng trông cũng ổn.

Đình Khang tâm sự trong vai Tú thì cảnh ấn tượng, ám ảnh nhất là khi rời đi vĩnh viễn. Anh rất lo lắng kể từ ngày đọc kịch bản bởi bản thân nhát nước.

"Tôi vốn không biết bơi, khi vào phim phải tập luyện bơi lội để quay cảnh bơi qua sông Thạch Hãn. Tôi đã báo trước với đạo diễn và lúc nào cũng có thêm hai đặc công bơi theo hỗ trợ, đảm bảo an toàn. Phân cảnh này cũng đòi hỏi làm thế nào để thấy sự vô tư, hồn nhiên trên gương mặt đúng độ tuổi của nhân vật" - Đình Khang chia sẻ.

Anh tâm sự đã học hỏi được rất nhiều trong quá trình quay phim

Anh đã học hỏi nhiều người và cuối cùng mang đến cho khán giả hình ảnh Tú ra đi với sự hồn nhiên, ngây thơ nhưng mang đến ấn tượng mạnh trong khán giả.

Những cảnh quay trong "Mưa đỏ" theo Đình Khang thì cảnh nào cũng đắt giá.

Anh rất cảm ơn tổ thiết kế, hóa trang tái hiện chân thật không gian, bối cảnh trường quay để tăng thêm cảm xúc cho diễn viên. Sự cộng hưởng cùng các diễn viên khác góp phần giúp anh hoàn thành những cảnh quay, nhất là lột tả tâm trạng qua ánh mắt.

Đình Khang: sau choáng ngợp là áp lực

"Trong phim, tôi ấn tượng nhất là câu thoại của anh Tạ (diễn viên Phương Nam đóng - PV): "Bắc - Trung - Nam, cả nước cùng ra trận". Về Tú, tôi ấn tượng lúc đặt tên cho chú chim ở chiến trường là Hòa Bình, như một khát vọng, sự mong mỏi, nhắn nhủ" - Đình Khang nhận định.

Anh cho biết thêm nếu tương lai có dự án phim chiến tranh, lịch sử sẽ cố hết sức tham gia. Sau khi tham gia "Mưa đỏ", anh hiểu hơn lịch sử, cảm nhận nhiều hơn những gì cha ông đã trải qua.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn - người đóng vai bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ", khách mời than gia talkshow cùng Đình Khang, nhận xét nam diễn viên đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu quay phim.

Hứa Vĩ Văn và Đình Khang

Đình Khang và chú chim Hòa Bình

"Không chỉ anh Vĩ Văn, đạo diễn Đặng Thái Huyền và một số anh chị khác cũng nhận xét như thế. Tôi nghĩ thời gian làm phim cho bản thân nhiều cảm nhận, trách nhiệm, biết cách yêu thương hơn. Tôi quan tâm gia đình mình, hiểu nhiều công việc đang làm" - Đình Khang nói.

Anh cho biết khi phim được đón nhận nồng nhiệt và vai diễn của mình được yêu thương thì cảm giác như "bay bay", choáng ngợp. Sau đó, anh thấy áp lực do nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả. Anh sẽ phải biết cách cân đo, đong đếm hành vi của mình, chọn lọc nhiều hơn các dự án tiếp theo.

"Tôi cũng học cách lắng nghe, điều chỉnh nhiều hơn. Ban đầu, tôi không biết tiết chế nhưng được trò chuyện cùng nhiều đàn anh như anh Văn, học hỏi kinh nghiệm, đạo đức làm nghề thì dần dần thay đổi. Sau phim, tôi thấy bản thân nhận được nhiều từ sự quan tâm đặc biệt, yêu thương của khán giả" - Đình Khang trải lòng.