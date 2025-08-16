Diễn viên Hồ Quỳnh Như – dấu ấn Agostina trong “7 người phụ nữ và một vụ án mạng”









Các diễn viên của vở “7 người phụ nữ và một vụ án mạng” tặng hoa đạo diễn Nguyễn Hòa An

Vở nhạc kịch “7 người phụ nữ và một vụ án mạng” vừa khép màn tại Nhà hát Thế Giới Trẻ nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Không chỉ bởi câu chuyện kịch kịch tính, dồn dập và đầy bất ngờ, mà còn bởi sự xuất hiện của những gương mặt diễn viên trẻ đầy triển vọng – trong đó, Hồ Quỳnh Như với vai Agostina đã chiếm trọn cảm tình của cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Hồ Quỳnh Như là một trong hai sinh viên từng được sang Hàn Quốc du học trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM và các trường nghệ thuật Hàn Quốc.

Hồ Quỳnh Như đúc kết kinh nghiệm từ sân khấu Hàn

Quãng thời gian học tập ở xứ sở kim chi đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, tiếp cận phương pháp dàn dựng hiện đại và rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trở về nước, Hồ Quỳnh Như ngay lập tức tham gia “7 người phụ nữ và một vụ án mạng” – vở tốt nghiệp của sinh viên lớp K5C và K6D ngành Diễn viên kịch – điện ảnh – truyền hình.

Trong vai Agostina, cô không chỉ hóa thân vào nhân vật bằng sự chuẩn xác về thoại, cử chỉ, ánh mắt, mà còn mang đến hơi thở mới cho nhân vật: vừa sắc sảo, vừa gần gũi, vừa tạo được sự kết nối cảm xúc với khán giả.

Phong cách diễn của Hồ Quỳnh Như giàu nội lực

Cô được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất không phô trương, luôn giữ được độ chân thật – yếu tố giúp nhân vật của cô “làm nóng” sân khấu trong suốt buổi diễn. Một vụ án mạng và những mảnh vỡ gia đình, câu chuyện kịch của tác giả Alessandro Genovesi (biên tập: Xanh Lục Dương) được đạo diễn – giảng viên ThS. Nguyễn Hòa An dàn dựng với bố cục nhanh, gọn, đầy kịch tính.

Câu chuyện bắt đầu khi cô hầu gái Lucie phát hiện ông chủ bị đâm chết, từ đó ngôi biệt thự sang trọng trở thành “chiếc lồng” đầy bí ẩn: điện thoại bị cắt, cổng bị khóa, xe không nổ máy, điện chập chờn… Và trong không gian chỉ toàn phụ nữ – vợ, mẹ vợ, em vợ, hai cô con gái, người yêu cũ và cô hầu gái – những bí mật dần bị lộ ra.

Diễn viên Hồ Quỳnh Như trong vở “7 người phụ nữ và một vụ án mạng”

Điều ấn tượng, đây là một vụ phá án nhưng sâu bên trong lại là bi kịch rạn nứt của gia đình khi mà cuộc sống của họ thiếu sự quan tâm. Giữa những nghi kỵ, ích kỷ và nỗi đau giấu kín, mỗi nhân vật đều vừa là nạn nhân vừa là “thủ phạm” giết chết sự ấm áp của mái nhà. Vở kịch buộc người xem phải chậm lại để nhìn lại chính mình, để nhận ra giá trị của tình thân trước khi quá muộn.

Vai diễn của diễn viên Hồ Quỳnh Như trong vở “7 người phụ nữ và một vụ án mạng” luôn làm cho sàn diễn nóng lên và sinh động

Hồ Quỳnh Như - Sức trẻ làm chủ sân khấu

Dù là vở tốt nghiệp, “7 người phụ nữ và một vụ án mạng” lại được trình diễn như một tác phẩm chuyên nghiệp trên sân khấu Nhà hát Thế giới trẻ. Được dựng theo phong cách nhạc kịch, vở đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn xuất mà còn ca hát và nhảy múa thuần thục. Nhạc sĩ Xanh Lục Dương sáng tác riêng nhiều ca khúc, giúp tác phẩm mang hơi thở mới.

Cùng với Hồ Quỳnh Như, dàn diễn viên trẻ như Quỳnh Như (quán quân Solo cùng Bolero 2016) trong vai Lucie, Thiết Nhi (Veronica – cũng từng du học Hàn Quốc cùng Hồ Quỳnh Như) và các bạn diễn khác đều có ngoại hình sáng, kỹ năng ca hát, nhảy múa và diễn xuất khá đồng đều.

Diễn viên Hồ Quỳnh Như trong vở “7 người phụ nữ và một vụ án mạng”

Một tín hiệu lạc quan cho sân khấu trẻ. Không ít khán giả đã ngạc nhiên khi những sinh viên tốt nghiệp lại có thể làm chủ được một kịch bản khó, vừa đòi hỏi cảm xúc chiều sâu vừa áp lực kỹ thuật sân khấu.

Vở “7 người phụ nữ và một vụ án mạng” tạo sự chú ý đối với công chúng và giới chuyên môn

Trong đó, Hồ Quỳnh Như đã khẳng định mình bằng một vai diễn đầy đặn, giàu cảm xúc và mang dấu ấn riêng. "Tôi và các bạn đồng khóa đã cố gắng thật nhiều để hoàn thành vở diễn, đem đến niềm tin rằng một thế hệ diễn viên trẻ chúng tôi luôn khát vọng, sẵn sàng tiếp bước các đàn anh đàn chị, thắp sáng hình ảnh sân khấu Việt" - Hồ Quỳnh Như chia sẻ.