Diễn viên Lan Phương thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây

Sáng 6-5, TAND Tối cao TP Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ David Duffy.



Lan Phương và luật sư của mình sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: H.T.Đ.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của ông David Duffy về quyền nuôi hai con chung. Theo đó, ông David Duffy mong muốn tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm, trao lại quyền nuôi hai con cho mình.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND Tối cao đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của ông David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Tòa xác định diễn viên Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. Ông David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé, có quyền thăm nom các con.

Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra ngày 17-9-2025 tại Hà Nội. Diễn viên Lan Phương và ông David Duffy thống nhất về việc mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Giữa Lan Phương và David Duffy không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau ly hôn.

Kết quả, tòa sơ thẩm tuyên diễn viên Lan Phương được giao quyền trực tiếp nuôi hai con chung. Tuy nhiên, ông David Duffy không chấp nhận bản án và sau đó đã gửi đơn kháng cáo.

Lan Phương (SN 1983), được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Cô và ông David Duffy quen biết năm 2017, làm thủ tục kết hôn có con gái Lina năm 2018. Gia đình cô đón thêm thành viên mới, bé Mia, hồi đầu tháng 3-2024. Ông David Duffy, là người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.