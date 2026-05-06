Văn hóa - Văn nghệ

Diễn viên Lan Phương thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tòa xác định diễn viên Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung, chồng cũ có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng.

Sáng 6-5, TAND Tối cao TP Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ David Duffy.

Diễn viên Lan Phương thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây - Ảnh 1.

Lan Phương và luật sư của mình sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: H.T.Đ.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của ông David Duffy về quyền nuôi hai con chung. Theo đó, ông David Duffy mong muốn tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm, trao lại quyền nuôi hai con cho mình.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND Tối cao đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của ông David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Tòa xác định diễn viên Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. Ông David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé, có quyền thăm nom các con.

Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra ngày 17-9-2025 tại Hà Nội. Diễn viên Lan Phương và ông David Duffy thống nhất về việc mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Giữa Lan Phương và David Duffy không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau ly hôn.

Diễn viên Lan Phương thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây - Ảnh 2.

Diễn viên Lan Phương

Kết quả, tòa sơ thẩm tuyên diễn viên Lan Phương được giao quyền trực tiếp nuôi hai con chung. Tuy nhiên, ông David Duffy không chấp nhận bản án và sau đó đã gửi đơn kháng cáo.

Lan Phương (SN 1983), được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Cô và ông David Duffy quen biết năm 2017, làm thủ tục kết hôn có con gái Lina năm 2018. Gia đình cô đón thêm thành viên mới, bé Mia, hồi đầu tháng 3-2024. Ông David Duffy, là người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng gợi cảm
(NLĐO) - Từng trải qua trầm cảm khi mang bầu và sinh con thứ hai, Lan Phương khiến nhiều người bất ngờ với vẻ gợi cảm khi giảm 8 kg trong 2 tháng

Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con

(NLĐO) - Ở diễn biến mới nhất, bà Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng

Hậu có con với Jack, Thiên An tập trung diễn xuất

(NLĐO) - Sau những ồn ào sinh con với Jack, người mẫu kiêm diễn viên Thiên An tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Vai diễn mới nhất của cô là Mỹ Kim.

