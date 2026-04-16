Văn hóa - Văn nghệ

Diễn viên Tuấn Trần: "83 ngày sống cùng nhân vật, mặc áo giáp, cưỡi ngựa..."

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Tuấn Trần đóng vai nam chính Nguyễn Phong trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Tuấn Trần bị thương chân trong lúc quay phim, hoang mang lo sợ ảnh hưởng cả đoàn 

Đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" tổ chức buổi sneak showcase tại Bưu điện Trung tâm TP HCM vào tối 15-4. Ê-kíp phim gồm nhà sản xuất, đạo diễn cùng dàn diễn viên: Tuấn Trần, Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn… cùng tham dự. Một số trang phục trong phim, tượng tướng sĩ… được trưng bày tại sự kiện.

Trong phim, Tuấn Trần hóa thân thành tráng sĩ Nguyên Phong, chàng trai núi rừng phóng khoáng, biểu tượng tinh thần tự do. Quá trình quay phim, Tuấn Trần gặp tai nạn. Anh bị đứt dây chằng chéo và rách sụn chêm khớp gối, phải đến bệnh viện chữa trị.

Dàn diễn viên phim

Sự kiện diễn ra tại Bưu điện Trung tâm TP HCM

Từ trái sang: Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Thúy Hiền, Hứa Vĩ Văn...

Tuấn Trần vào vai Nguyên Phong

Anh nói bản thân trong rủi có hên

Tuấn Trần chia sẻ

"Chúng tôi đã tập luyện bài võ nhiều tháng cùng nhau. Tôi rất háo hức chờ đợi đến cảnh quay quan trọng đó thì tai nạn xảy ra. Ngay thời điểm biết chân mình không ổn, tôi mất phương hướng, thầm nghĩ sợ ảnh hưởng đoàn phim. Mọi người đến ôm, động viên, nói tôi nghỉ ngơi rồi quay tiếp.

Với tôi, 83 ngày quay không phải là diễn xuất mà như sống cùng nhân vật, đang trong hành trình rong ruổi, mặc áo giáp, cưỡi con ngựa quen thuộc thấy bản thân đầy trọng trách bảo vệ đất nước. Tôi được trời thương làm việc cùng những người giỏi, đã hỗ trợ nghĩ một bài đánh trận mới để tôi cùng mọi người thực hiện cảnh quay, mang đến cảm xúc, cao trào hơn" - Tuấn Trần chia sẻ.

Nam diễn viên nói anh nghĩ cảm giác tự do không phải làm được điều mình thích mà tự do là dám đứng lên bảo vệ niềm tin, bảo vệ điều lớn lao hơn bản thân. Anh rất cảm ơn các đạo diễn, các bạn diễn, cả ê-kíp hỗ trợ. Với anh, phim này là nỗ lực cả tập thể, đoàn kết tạo sức mạnh lớn.

Johnny Trí Nguyễn nghĩ rằng người nghệ sĩ nào cũng hạnh phúc khi được góp mặt trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Nữ diễn viên Thiên Tú vai An Nhiên trong phim cho biết khi Tuấn Trần bị thương không chỉ cô mà cả đoàn đều lo. Bởi lẽ, mọi người đã tập luyện suốt 7 tháng cùng nhau. Một cảnh đánh lớn có nhiều người tham gia nên nếu có vấn đề sẽ vô cùng khó khăn.

May mắn, mọi chuyện đều được giải quyết và Tuấn Trần vẫn tiếp tục quay cùng cả đoàn đến kết thúc. Cô đảm bảo mọi người nếu không biết trước khi xem phim sẽ không thể nhận ra được Tuấn Trần bị thương chân.

Thiên Tú vai An Nhiên

Cô là nữ chính của phim

Nguyễn Thị Hải Yến vai hoàng hậu họ Dương

Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình

Charlie Nguyễn làm cố vấn kịch bản kịch bản cho phim, là người kết nối Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình

Johnny Trí Nguyễn bày tỏ

Diễn viên kiêm đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cho biết anh quyết định tái xuất trong phim này vì nghĩ rằng đây là dự án hoành tráng, cơ hội để đời của nghệ sĩ. Đoàn phim muốn mang đến khán giả những thước phim chân thật nhất có thể nên các cảnh đánh đấm, hành động đều thật, không lạm dụng kỹ xảo.

"Khi dựng cảnh hành động của phim, tôi thấy tự hào. Đây là niềm vui không chỉ riêng mình tôi mà còn là cả tập thể. Chúng tôi nỗ lực làm càng thật, càng tốt. Các diễn viên đã bỏ ra 7 tháng tập luyện từ số 0. Khi xem họ trên màn ảnh, khán giả sẽ thấy đây là những cao thủ. Họ đã bỏ công sức ra tập luyện thật. Tôi rất tự hào vì các diễn viên đã làm được. Phim cũng có nhiều võ sĩ góp mặt và đây là phim có nhiều võ sĩ thứ thiệt tham gia nhất" - Johnny Trí Nguyễn thông tin.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" còn quy tụ nhiều diễn viên khác: NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Đỗ Thị Hải Yến…, phim dự kiến ra rạp dịp 2-9.

Tin liên quan

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường

(NLĐO) - Sau Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long là diễn viên tiếp theo được công bố tham gia dự án "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu

(NLĐO)- "Hộ linh tráng sĩ- Bí ẩn mộ vua Đinh" chính thức khai máy, hội quân của các tráng sĩ hàng đầu màn ảnh Việt.

Lần đầu siêu đáng nhớ của Tuấn Trần

(NLĐO) - Ngày về làng chài đầy xúc động của Tuấn Trần - Phương Anh Đào.

Johnny Trí Nguyễn Diễn viên Tuấn Trần Showcase Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh
