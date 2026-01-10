Điều chỉnh 6 tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM từ đầu năm 2026

Từ ngày 1-1-2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM điều chỉnh nội dung hoạt động đối với 6 tuyến xe buýt có trợ giá, gồm các tuyến số 1, 4, 15, 43, 65 và 152, nhằm phù hợp với tổ chức giao thông và nhu cầu đi lại của người dân.

TPHCM điều chỉnh hoạt động của 6 tuyến xe buýt trên địa bàn từ đầu năm 2026 - Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM

Cụ thể, tuyến xe buýt số 1 (Bến Thành - Bến xe buýt Chợ Lớn) được điều chỉnh điểm đầu tuyến về Công trường Mê Linh, điểm cuối tại Bến xe buýt Chợ Lớn. Tuyến có cự ly 8,59 km, thời gian hành trình khoảng 35 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 47 chỗ, hoạt động từ 5 giờ đến 20 giờ 15 phút. Giá vé lượt khách thường 5.000 đồng, học sinh – sinh viên 3.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương) có điểm đầu tại Bến xe buýt Sài Gòn, điểm cuối là Bến xe An Sương. Tuyến dài 16,42 km, thời gian chạy từ 50 - 70 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 47 chỗ, hoạt động từ 5 đến 20 giờ 15 phút, giá vé lượt 6.000 đồng.

Chi tiết hoạt động 6 tuyến xe buýt số 1, 4, 15, 43, 65 và 152 được điều chỉnh - Đồ họa: NGỌC QUÝ

Tuyến xe buýt số 15 (Chợ Phú Định - Đầm Sen) xuất phát từ Chợ Phú Định, đậu xe trên đường Phạm Đức Sơn, cự ly 17,1 km, thời gian hành trình khoảng 50 phút, sử dụng xe Samco 30 chỗ, hoạt động từ 5 đến 19 giờ, giá vé lượt 6.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 43 (Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái) có điểm đầu tại Bến xe Miền Đông, điểm cuối đường A1 (phà Cát Lái), cự ly 15,8 km, thời gian chạy 50 - 55 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 30–40 chỗ, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ, giá vé lượt 6.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương) xuất phát từ Bến xe buýt Sài Gòn, kết thúc tại Bến xe An Sương, cự ly 16,3 km, thời gian hành trình 50 - 70 phút/chuyến, hoạt động từ 4 giờ 45 phút đến 20 giờ 45 phút, giá vé lượt 6.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất), điểm đầu tại Khu dân cư Trung Sơn, điểm cuối tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến dài 14,55 km, thời gian hành trình 50 - 55 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 30 chỗ, hoạt động từ 5 giờ 15 phút đến 19 giờ, giá vé lượt 5.000 đồng.

Tất cả các tuyến trên đều sử dụng phương tiện có máy lạnh, sơn màu xanh, áp dụng giá vé ưu đãi cho học sinh – sinh viên và có bán vé tập 30 lượt.

Người dân có thể tra cứu thông tin chi tiết về hoạt động vận tải hành khách công cộng tại website buyttphcm.com.vn hoặc ứng dụng MultiGo.