HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều chỉnh 6 tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM từ đầu năm 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM điều chỉnh hoạt động 6 tuyến xe buýt trợ giá, gồm các tuyến 1, 4, 15, 43, 65 và 152, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Từ ngày 1-1-2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM điều chỉnh nội dung hoạt động đối với 6 tuyến xe buýt có trợ giá, gồm các tuyến số 1, 4, 15, 43, 65 và 152, nhằm phù hợp với tổ chức giao thông và nhu cầu đi lại của người dân.

Điều chỉnh loạt tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM từ đầu năm 2026 - Ảnh 1.

TPHCM điều chỉnh hoạt động của 6 tuyến xe buýt trên địa bàn từ đầu năm 2026 - Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM

Cụ thể, tuyến xe buýt số 1 (Bến Thành - Bến xe buýt Chợ Lớn) được điều chỉnh điểm đầu tuyến về Công trường Mê Linh, điểm cuối tại Bến xe buýt Chợ Lớn. Tuyến có cự ly 8,59 km, thời gian hành trình khoảng 35 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 47 chỗ, hoạt động từ 5 giờ đến 20 giờ 15 phút. Giá vé lượt khách thường 5.000 đồng, học sinh – sinh viên 3.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương) có điểm đầu tại Bến xe buýt Sài Gòn, điểm cuối là Bến xe An Sương. Tuyến dài 16,42 km, thời gian chạy từ 50 - 70 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 47 chỗ, hoạt động từ 5 đến 20 giờ 15 phút, giá vé lượt 6.000 đồng.

Điều chỉnh loạt tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM từ đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Chi tiết hoạt động 6 tuyến xe buýt số 1, 4, 15, 43, 65 và 152 được điều chỉnh - Đồ họa: NGỌC QUÝ

Tuyến xe buýt số 15 (Chợ Phú Định - Đầm Sen) xuất phát từ Chợ Phú Định, đậu xe trên đường Phạm Đức Sơn, cự ly 17,1 km, thời gian hành trình khoảng 50 phút, sử dụng xe Samco 30 chỗ, hoạt động từ 5 đến 19 giờ, giá vé lượt 6.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 43 (Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái) có điểm đầu tại Bến xe Miền Đông, điểm cuối đường A1 (phà Cát Lái), cự ly 15,8 km, thời gian chạy 50 - 55 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 30–40 chỗ, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ, giá vé lượt 6.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương) xuất phát từ Bến xe buýt Sài Gòn, kết thúc tại Bến xe An Sương, cự ly 16,3 km, thời gian hành trình 50 - 70 phút/chuyến, hoạt động từ 4 giờ 45 phút đến 20 giờ 45 phút, giá vé lượt 6.000 đồng.

Tuyến xe buýt số 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất), điểm đầu tại Khu dân cư Trung Sơn, điểm cuối tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến dài 14,55 km, thời gian hành trình 50 - 55 phút/chuyến, sử dụng xe Samco 30 chỗ, hoạt động từ 5 giờ 15 phút đến 19 giờ, giá vé lượt 5.000 đồng.

Tất cả các tuyến trên đều sử dụng phương tiện có máy lạnh, sơn màu xanh, áp dụng giá vé ưu đãi cho học sinh – sinh viên và có bán vé tập 30 lượt. 

Người dân có thể tra cứu thông tin chi tiết về hoạt động vận tải hành khách công cộng tại website buyttphcm.com.vn hoặc ứng dụng MultiGo.

Tin liên quan

TPHCM khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, Metro khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

TPHCM khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, Metro khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

(NLĐO) - Việc này nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

TPHCM miễn vé xe buýt, metro trong ngày đầu năm 2026

(NLĐO) - Dịp Tết Dương lịch 2026, TPHCM miễn vé xe buýt và metro số 1, đồng thời tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi tăng cao của người dân.

101 tuyến xe buýt tại TPHCM được đấu thầu, chuẩn bị vận hành 2026

(NLĐO) - TPHCM đã đấu thầu 101/108 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, tiết kiệm hơn 216 tỉ đồng. Các tuyến trúng thầu dự kiến hoạt động từ 1-3-2026.

TPHCM tuyến xe buýt xe buýt điều chỉnh hoạt động xe buýt xe buýt có trợ giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo