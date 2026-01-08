TPHCM khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, Metro khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

UBND TPHCM vừa có thông báo về việc bảo đảm phương án tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả qua bưu chính công ích và khuyến khích người dân, tổ chức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (viết tắt là Trung tâm) thông qua các phương tiện công cộng.

Theo đó, vào buổi sáng, bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hoặc các Sở, ban, ngành vào lúc 8 giờ và phát lúc 10 giờ.

Buổi chiều, tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hoặc các Sở, ban, ngành vào lúc 14 giờ và phát lúc 15 giờ.

Lãnh đạo TPHCM chọn di chuyển bằng Metro để đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức)

Việc giao nhận các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của người dân, tổ chức khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần đảm bảo an toàn nguyên vẹn các bưu kiện, bưu phẩm, có chế độ kiểm tra, giám sát, thường xuyên đối soát tuyệt đối không để thất lạc.

Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khuyến khích người dân, tổ chức ưu tiên sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện Metro, xe công nghệ… khi đến liên hệ giao dịch tại Trung tâm (đặc biệt tại địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức).

Trường hợp người dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm bằng phương tiện xe cá nhân cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông. Dừng, đậu xe đúng nơi theo hướng dẫn, không gây ảnh hưởng, cản trở giao thông xung quanh khu vực trụ sở Trung tâm và UBND phường Thủ Đức.

Trung tâm khu vực TPHCM chủ trì, phối hợp Bưu điện Trung tâm Sài Gòn trong việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính giữa Trung tâm và các Sở, ban, ngành bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng quy trình và đảm bảo thời gian theo quy định.

Trung tâm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp bưu chính công ích tại khu vực để đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển hồ sơ, tài liệu giữa các Trung tâm khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đến các Sở, ban, ngành và ngược lại do Trung tâm chi trả.