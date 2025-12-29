Mới đến TPHCM, du khách Thổ Nhĩ Kỳ làm rơi điện thoại trên taxi

Ngày 19-12, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đã trao trả lại điện thoại cho anh Erden Ergunsah, 39 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Công an trao trả lại điện thoại cho anh Erden Ergunsah.

Khoảng 20 giờ 28-12, anh Erden Ergunsah đến trụ sở Công an phường Gò Vấp cho biết đánh rơi điện thoại iPhone 14 Pro Max trên taxi công nghệ khi đi từ phường An Hội Tây về phường Gò Vấp.

Anh Erden Ergunsah cho biết rất lo lắng do mới nhập cảnh vào Việt Nam và không thông thạo đường sá.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Gò Vấp nhanh chóng rà soát xác định anh Erden Ergunsah bị rơi điện thoại trên taxi công nghệ nên tiến hành rà soát và xác định được vị trí chiếc xe taxi ngay trong đêm.

Lực lượng công an sau đó xác định điện thoại bị rơi ở băng ghế sau, thu hồi lại tài sản trao trả lại cho anh Erden Ergunsah.

Xúc động trước tấm lòng của Công an TPHCM, anh Erden Ergunsah đã viết thư cảm ơn tinh thần tận tụy của lực lượng công an TPHCM.