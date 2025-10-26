Điều đặc biệt tại lớp học tình thương của người cựu chiến binh ở An Giang

Cách đây khoảng 30 năm, khi thấy những người dân còn nghèo khó, không đủ điều kiện cho con cái học hành nên cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thời (78 tuổi; ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đứng ra mở lớp học tình thương.

Hành trình ươm mầm tương lai

Từ đó, lớp học được duy trì nhiều năm liền, là nơi để những trẻ lang thang, cơ nhỡ, nghèo khó được học tập.

Khi chúng tôi hỏi về việc thành lập lớp học tình thương, đôi mắt ông Thời sáng bừng lên và say sưa kể lại.

Theo đó, từ khi về hưu, nhìn thấy hoàn cảnh của các cháu nhỏ tội nghiệp nên ông Thời xin lãnh đạo phường lập lớp học tình thương.

2 cô giáo bên những học sinh là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ

"Người dân khóm này khổ lắm, tứ xứ lại sinh sống; nhiều cháu không được đi học, không có điều kiện đi học. Do đó, tôi thấy mình cần làm gì đó để giúp bọn trẻ. Cái gì cũng có thể, thiếu con chữ thì không" - ông Thời chia sẻ.

Theo ông Thời, khi mở lớp chỉ có khoảng 5 học sinh theo học. Sau đó, lớp học tăng lên khoảng 8 em. Các em học 2 môn chính là Toán và tiếng Việt, chỉ được học trong phòng học nhỏ đơn sơ.

Sau nhiều năm duy trì, được sự hỗ trợ và quan tâm của chính quyền cùng với các nhà hảo tâm, đến nay lớp học đã được xây dựng khang trang hơn. Hiện tại, đã có 1 phòng học rộng hơn 60m2, cho độ tuổi theo học từ lớp 1 đến lớp 5 với số lượng khoảng 15 học sinh.

Ông Thời cho biết thêm, hiện nay, bản thân ông do tuổi cao sức yếu nên đã giao lại cho cô Phan Thu Thủy (50 tuổi; giáo viên đã về hưu; ngụ phường Long Xuyên) và cô Trần Kim Phương (70 tuổi) dạy và quản lý lớp.

Em Chau Ly (14 tuổi, học sinh lớp 3), bày tỏ: "Mỗi ngày đến học tại đây với em là một niềm vui. Các cô ở đây dạy hay lắm, em đã học được nhiều bài học, cảm thấy rất biết ơn các cô vì đã tận tụy dạy bảo chúng em".

Ông Nguyễn Văn Quang (người dân khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) cho biết đa số học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, không được học chính quy. Từ khi được học với cô Phượng, cô Thủy thấy tụi nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép hơn rất nhiều, không còn quậy phá, đánh lộn như trước nữa.

Cô giáo như mẹ hiền

Gần 15 năm gắn bó với các em nhỏ tại đây, cô Thủy cho biết học sinh tại đây vốn không được giáo dục đầy đủ từ nhỏ nên việc gắn bó của cô là mong muốn cho các em có cơ hội được học con chữ, đầy đủ kiến thức, để lớn lên tự trang trải cuộc sống cho bản thân.

Ngoài việc dạy học, các cô giáo tại đây đều đi vận động, là người kết nối với gia đình các em để các em có thể theo học mà không mất bất kỳ khoản chi phí nào.

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi các cháu và cô giáo tại lớp học tình thương

Đang dạy ghép vần cho các em lớp 1, cô Phượng cho hay việc dạy các em ở đây là một khó khăn, khi có nhiều em vì không được yêu thương từ nhỏ nên hay khó bảo và nghịch ngợm.

Là giáo viên từng dạy tiểu học tại phường Long Xuyên, sau khi nghỉ hưu, cô Phượng đã tìm đến lớp học này để dạy miễn phí cho các em.

"Điều thôi thúc tôi đến với lớp học này là tình yêu thương với các em. Các em đã lớn lên trong sự thiếu thốn, khó khăn nên tôi mong những bài dạy của mình sẽ là những điều quý giá mà các em luôn ghi nhớ, để trên hành trình trưởng thành, các em sẽ là những người tử tế, xây dựng tương lai tươi đẹp, đóng góp cho xã hội" - cô Phượng bộc bạch.

Cũng theo cô Phượng, ngoài dạy học, các cô còn dạy thêm kỹ năng sống, các kỹ năng liên quan đến hội họa, âm nhạc, kỹ năng khi bị bắt nạt, xâm hại.

"Chúng tôi đến đây với mong muốn được gieo mầm yêu thương với các em, để các em ở đây có những động lực nhiều hơn với cuộc sống khó khăn hiện tại, từ đó vượt lên chính mình xây dựng tương lai sau này" - cô Phượng chia sẻ.

Những cô giáo cần mẫn Ông Trần Văn Kiêm, Bí thư khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên, cho biết lớp học tình thương tại địa phương rất có ý nghĩa đối với những học sinh nghèo, cơ nhỡ, không đủ điều kiện đến trường học chính quy. "Điều may mắn cho các em là nơi đây luôn có những cô giáo cần mẫn, luôn hết lòng yêu thương, chỉ dạy cho các em những bài học hay, giúp các em thêm vững tin trên bước đường tương lai" - ông Kiêm nhận xét.



