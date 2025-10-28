Tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga thông báo bán tài sản ở nước ngoài

Tập đoàn dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai của Nga thông báo sẽ bán các tài sản ở nước ngoài sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt vào tuần trước.

Trong thông báo được đưa ra hôm 27-10, Lukoil cho biết việc bán tài sản ở nước ngoài được tiến hành theo giấy phép cắt giảm hoạt động từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Nếu cần thiết, Lukoil sẽ xin gia hạn giấy phép để bảo đảm hoạt động của các tài sản quốc tế không bị gián đoạn.

Đồng thời, theo trang The Kyiv Independent, Lukoil cũng cho biết tiến trình xem xét hồ sơ dự thầu từ những bên mua tiềm năng đã bắt đầu.

Quyết định bán tài sản ở nước ngoài được xem là động thái có ảnh hưởng lớn nhất mà một công ty Nga thực hiện, kể từ khi phương Tây áp các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine từ tháng 2-2022.

Lukoil thông báo sẽ bán tài sản ở nước ngoài sau khi bị Mỹ áp trừng phạt. Ảnh: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Vào ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp các lệnh trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft.

Trước đó, vào ngày 15-10, Anh cũng nhắm mục tiêu vào Lukoil và Rosneft, cùng với 44 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Đây là các động thái nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt năng lượng và cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.

Theo The Kyiv Independent, Lukoil và Rosneft là những trụ cột quan trọng đối với nền kinh tế Nga. Hai tập đoàn này gộp lại chiếm gần một nửa lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước, tương đương khoảng 3 triệu thùng/ngày.

Riêng Lukoil, với tư cách là công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Nga, đóng góp khoảng 15% tổng sản lượng dầu quốc gia và 2% sản lượng dầu toàn cầu.

Lukoil chưa công bố danh sách tài sản cụ thể sẽ được bán, nhưng tập đoàn này nắm giữ nhiều tài sản quan trọng trên toàn thế giới.

Tài sản nước ngoài lớn nhất của tập đoàn là mỏ dầu West Qurna 2 tại Iraq - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, trong đó Lukoil nắm giữ 75% cổ phần.

Theo hãng tin Interfax của Nga, sản lượng của mỏ này đạt hơn 480.000 thùng/ngày vào tháng 4 vừa qua.

Tập đoàn này cũng sở hữu nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim Burgas tại Bulgaria với công suất 190.000 thùng/ngày.

Ngoài ra, Lukoil còn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, cũng như cho nhà máy lọc dầu STAR ở Thổ Nhĩ Kỳ (thuộc sở hữu của Tập đoàn SOCAR của Azerbaijan).

Lukoil còn nắm cổ phần trong các cảng dầu, chuỗi bán lẻ nhiên liệu ở châu Âu, tham gia nhiều dự án thượng nguồn và hạ nguồn tại Trung Á, châu Phi và Mỹ Latinh.