Du lịch xanh Tiêu điểm

Điều hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Phường Hội An Tây - TP Đà Nẵng trở nên đặc biệt, ít nơi nào có được khi liên tiếp có 2 làng du lịch được ghi nhận ở tầm quốc gia và quốc tế.

Chiều 31-12, UBND phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ đón nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” thuộc Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 dành cho Làng gốm Thanh Hà – một làng nghề truyền thống tiêu biểu của đô thị di sản Hội An.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng trao chứng nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” dành cho Làng gốm Thanh Hà

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cộng đồng cư dân Làng gốm Thanh Hà, mà còn là niềm vinh dự chung của đô thị di sản Hội An, của thành phố Đà Nẵng và của toàn ngành văn hóa, du lịch thành phố.

Danh hiệu hôm nay là minh chứng sinh động cho quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa làng nghề truyền thống, tri thức dân gian bản địa của cư dân Hội An qua nhiều thế hệ.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trao đổi với người dân Làng gốm Thanh Hà

Điều đó khẳng định rằng di sản văn hóa không chỉ tồn tại trong các công trình hay hiện vật, mà đang sống động trong đời sống lao động, sinh hoạt thường ngày, trong bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và trong tinh thần gắn bó với nghề của cộng đồng cư dân địa phương.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Du khách thích thú trải nghiệm nghề làm gốm ở làng Thanh Hà

Theo bà Hạnh, danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất Việt Nam năm 2025” càng trở nên ý nghĩa hơn khi đặt trong bối cảnh phường Hội An Tây – một đơn vị hành chính mới được thành lập – lại là nơi hội tụ những mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu.

Trước đó, Làng rau Trà Quế cũng đã được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” năm 2024.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Những lao động miệt mài giữ nghề gốm, phát triển du lịch

Việc một địa phương có liên tiếp hai làng du lịch được ghi nhận ở tầm quốc gia và quốc tế đã khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng cư dân Hội An trong bảo tồn di sản, phát huy tri thức bản địa và phát triển du lịch bền vững.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Điều đặc biệt hiếm có tại một phường ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Khách du lịch tham quan Làng gốm Thanh Hà

Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng Làng gốm Thanh Hà sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá di sản Hội An và du lịch Đà Nẵng; đồng thời trở thành hình mẫu tiêu biểu về phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống.

Làng gốm Thanh Hà có tuổi đời hơn 500 năm. Với lịch sử hình thành, phát triển lâu đời, cùng việc bảo lưu gần như nguyên vẹn các di tích, cảnh quan làng nghề truyền thống; quy trình chế tác gốm thủ công cổ truyền và nhiều tri thức dân gian bản địa có giá trị…

Làng gốm Thanh Hà ngày nay đã trở thành điểm du lịch độc đáo, được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu về du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


    Thông báo