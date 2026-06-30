Điều kiện để được nghỉ hưu sớm theo Nghị định 154

Người lao động muốn nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP không chỉ cần đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH mà còn phải thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Nghị định 154 quy định điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với một số đối tượng. Ảnh minh hoạ

Theo Điều 2 Nghị định 154/2025/NĐ-CP, chính sách này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người làm việc theo chế độ hợp đồng được áp dụng chính sách như công chức và một số nhóm lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đối tượng được xem xét gồm người dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm, sắp xếp nhân sự hoặc thực hiện cơ chế tự chủ; lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức hoặc cơ cấu lại bộ máy; người chưa đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn của vị trí việc làm nhưng không thể bố trí công việc khác hoặc đào tạo lại; người có kết quả đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ ốm dài ngày theo quy định và tự nguyện tinh giản, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, nghị định cũng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn tại đơn vị sự nghiệp công lập bị dôi dư do sắp xếp tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoặc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Như vậy, không phải mọi người lao động đủ tuổi và đủ thời gian đóng BHXH đều được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154. Điều kiện tiên quyết là phải thuộc đối tượng tinh giản biên chế hoặc dôi dư theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 154/2025/NĐ-CP, người còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP và đã đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu sẽ được nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Ngoài chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH, người nghỉ hưu trước tuổi còn được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bên cạnh đó, người có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp thêm 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Đối với trường hợp bạn đọc là nam, sinh tháng 10/1972, đã đóng BHXH 25 năm và làm việc trong điều kiện bình thường, tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP là tháng 11/2034, khi đủ 62 tuổi.

Nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định 154/2025/NĐ-CP, người này có thể nghỉ hưu trước tối đa 5 năm, tức từ tháng 11/2029 khi khoảng 57 tuổi.

Khi đó, ngoài lương hưu theo quy định, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp và không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ trước tuổi.