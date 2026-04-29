Góc nhìn

Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Công ty Luật Kinh Luân)

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất chính là việc đổi mới phương thức quản lý giao thông.

Gần một năm sau dấu mốc lịch sử hợp nhất TP HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, bức tranh về một siêu đô thị mới đang dần hiện rõ với nhiều chuyển biến tích cực.

Thời điểm hợp nhất, bên cạnh kỳ vọng về một không gian phát triển rộng mở, không ít người dân cũng bày tỏ lo ngại trước những thách thức về quản lý đô thị và bảo đảm an ninh. Với diện tích hơn 6.772 km², dân số vượt 14 triệu người, cùng đặc điểm đa trung tâm, đa dạng về kinh tế - xã hội, áp lực đặt lên vai chính quyền nói chung và lực lượng công an nói riêng là rất lớn. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh, bằng quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, lực lượng Công an TP HCM đã nhanh chóng thích ứng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước hóa giải những nỗi lo ban đầu.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất chính là việc đổi mới phương thức quản lý giao thông. Nếu như trước đây, hình ảnh cảnh sát giao thông đứng chốt điều tiết, xử lý vi phạm là chủ yếu; thì nay, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại. Hệ thống camera giám sát, đặc biệt là camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Không chỉ giúp phát hiện nhanh các hành vi vi phạm, hệ thống này còn hỗ trợ phân tích dữ liệu giao thông, dự báo tình hình, từ đó giúp cơ quan chức năng đưa ra các phương án điều tiết khoa học, giảm ùn tắc và tai nạn.

Song song với đó, công tác phòng, chống tội phạm cũng có những bước tiến đáng kể nhờ ứng dụng công nghệ. Việc giám sát an ninh trên các tuyến đường, khu dân cư bằng hệ thống thông minh cho phép phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, hỗ trợ lực lượng chức năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời. Nhiều vụ việc phức tạp đã được làm rõ trong thời gian ngắn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào năng lực của lực lượng công an.

Đáng chú ý, cải cách trong quy trình tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc bố trí điều tra viên có năng lực về đảm nhiệm vai trò trưởng, phó công an cấp xã không chỉ tăng cường sức mạnh cho lực lượng cơ sở mà còn rút ngắn đáng kể thời gian xử lý các vụ việc.

Hiệu quả của những đổi mới này thể hiện rõ qua kết quả thực tiễn. Nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản đã được khám phá chỉ trong thời gian ngắn; các đối tượng gây án nhanh chóng bị truy bắt; tài sản được thu hồi và trao trả cho người bị hại. Những con số biết nói ấy không chỉ phản ánh năng lực nghiệp vụ mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an TP HCM trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Có thể khẳng định trong bối cảnh một siêu đô thị đang từng bước định hình, việc giữ vững an ninh trật tự là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an TP HCM đã và đang góp phần quan trọng vào mục tiêu đó. Từ việc chủ động đổi mới tư duy quản lý, mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tất cả đã tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Niềm tin của người dân - thước đo quan trọng nhất - đang dần được củng cố. Từ những lo lắng ban đầu, nay thay vào đó là sự an tâm, kỳ vọng vào một đô thị hiện đại, an toàn, đáng sống. 

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ tại Công an TPHCM

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ tại Công an TPHCM

(NLĐO) - Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, trong đó Ngô Kiến Huy giữ vai trò phó chủ nhiệm

"Cú đấm thép" của Công an TPHCM khiến tội phạm khiếp sợ

(NLĐO) - Lực lượng cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

