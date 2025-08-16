Tổng thống Putin: "Không có xung đột ở Ukraine nếu năm 2022 ông Donald Trump là tổng thống Mỹ"

Theo các hãng tin AP và TASS, hội nghị thượng đỉnh giữa hai vị tổng thống Mỹ - Nga tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska - Mỹ đã diễn ra theo hình thức "3 đối 3", bắt đầu khoảng 14 giờ 30 phút chiều 15-8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 2 giờ 30 phút sáng 16-8 theo giờ Việt Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska - Ảnh: TASS

Cuộc họp đã kết thúc sau khoảng 2,5 giờ. Tuy nhiên theo TASS, hai vị tổng thống đã bắt đầu nói chuyện sớm hơn một chút, ngay khi họ bước xuống máy bay và chào nhau tại buổi lễ gặp mặt chính thức, cũng như trên xe.

Về phía Mỹ, tham dự cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump có Ngoại trưởng Marco Rubio và cố vấn của ông Donald Trump là ông Steve Witkoff.

Về phía Nga, tham dự cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergey Lavrov và cố vấn đối ngoại của ông Putin là ông Yuri Ushakov.

Hai vị tổng thống đã tổ chức họp báo chung ngay sau hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện tại họp báo chung

Theo AP, ông Putin cho biết ông và ông Donald Trump đã đạt được "sự hiểu biết chung" về Ukraine.

Tổng thống Nga cũng nói rằng Nga đã không có xung đột với Ukraine nếu như vào năm 2022 - năm bắt đầu cuộc xung đột - ông Donald Trump vẫn là tổng thống Mỹ.

Ông Putin còn tiết lộ đã gọi nhà lãnh đạo Mỹ là "người hàng xóm thân mến", cảm ơn khi thấy ông Donald Trump vẫn khỏe mạnh, và rằng hai người "có mối liên hệ trực tiếp rất tốt".

Còn tổng thống Mỹ cho biết sẽ gọi điện cho các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, để cập nhật thông tin từ cuộc gặp với tổng thống Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "một số tiến triển lớn" đã đạt được trong cuộc gặp song phương, nói rằng "nhiều điểm đã được thống nhất", chỉ còn "rất ít" điểm còn lại.

Sau tuyên bố chung ngắn gọn, ông Putin đã nói với ông Donald Trump: "Lần tới ở Moscow" và ông Donald Trump đáp lời: "Tôi thấy điều đó có thể xảy ra".

Hai nhà lãnh đạo đã từ chối trả lời các câu hỏi chi tiết của phóng viên.