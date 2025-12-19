HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu"

Thùy Trang

(NLĐO) - Diệu Nhi trình làng bộ ảnh thời trang với những bộ cánh phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần hút mắt.

Diệu Nhi "F5" phong cách

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu" - Ảnh 1.

Diệu Nhi "F5" phong cách

Thời gian qua, Diệu Nhi không ngừng nâng cấp thời trang của bản thân khi "bắt tay" với những ông lớn của nhà mốt thế giới. Bộ ảnh cuối trước thềm khép lại năm 2025 mới đây của cô là minh chứng rõ ràng cho việc "F5" bản thân thành công.

Khác với hình ảnh lầy lội thường thấy, Diệu Nhi khi vào set chụp luôn có sự chỉn chu và nghiêm túc nhất định. Trải qua hơn 10 năm làm nghề, khả năng tạo dáng trước ống kính của nữ chính "Gặp lại chị bầu" đã đạt đến "trình thượng thừa". Theo đó, cô biết điểm mạnh của bản thân, có sự thể hiện tôn trang phục cũng như phụ kiện.

Ở bộ ảnh lần này, Diệu Nhi thử sức với 4 outfits khác nhau. Không chọn sắc xanh - đỏ rực rỡ của mùa lễ hội, cô diện trang phục tông trầm đúng tinh thần thời trang thu đông.

Đặc biệt outfit kết hợp áo măng tô da màu mocha mousse làm bật sự trendy, thời thượng của nữ diễn viên. Bởi màu sắc này được Pantone (một hệ thống màu sắc tiêu chuẩn quốc tế) chọn làm "Màu sắc của năm 2025".

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu" - Ảnh 2.

Bộ trang phục thu hút mọi ánh nhìn

Diệu Nhi high fashion lắm rồi, thời trang ngày càng đẳng cấp

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu" - Ảnh 3.

Diệu Nhi high fashion lắm rồi, thời trang ngày càng đẳng cấp

Ngoài ra sắc đen được diễn viên lựa chọn xuyên suốt bộ ảnh. Tuy nhiên các kết hợp đa dạng khi phối lưới, khi kết hợp da beo, lúc lại phối jeans khiến Diệu Nhi trở nên thú vị hơn hẳn. Tạm gác lại hình ảnh năng động cá tính, Diệu Nhi thời điểm hiện tại hướng mình đến sự trưởng thành, thanh lịch, tinh tế.

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu" - Ảnh 4.

Diệu Nhi ngày càng xinh đẹp

Không dừng lại ở đó, cô từng khiến fan bất ngờ với loạt ảnh street style mang vibe retro. Phong cách này thể hiện tính nghệ, trẻ trung pha chút "high fashion" trong trang phục đời thường. Dễ thấy trong những năm qua, Diệu Nhi không chỉ trung thành với một style nhất định. Cô thử nghiệm từ minimal casual cho street style đến high fashion editorial khi hợp tác với các "ông lớn thời trang".

Trong các bộ ảnh khác, Diệu Nhi lại thể hiện phiên bản mềm mại, nữ tính với các thiết kế tông pastel, váy liền - cho thấy gu thời trang linh hoạt theo hoàn cảnh.

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu" - Ảnh 5.

Và rất high fashion

Ngoài sự nâng tầm rõ rệt trong thời trang, năm qua Diệu Nhi còn năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật. Dù không tham gia dự án phim nhưng diễn viên "Vu quy đại náo" vẫn đều đặn xuất hiện trước công chúng. Năm 2025 là một năm thong thả nhưng vẫn tạo điểm nhấn của Diệu Nhi. Cô tiết lộ đã nhận rất nhiều lời mời đóng phim, hiện đang lựa chọn kịch bản phù hợp.

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu" - Ảnh 6.

Vợ Anh Tú Atus F5 phong cách

Nữ chính "Gặp lại chị bầu" hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh vào 2026. Ngoài ra nhiều điều bất ngờ sẽ được Diệu Nhi bật mí với khán giả trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

(NLĐO) - Diệu Nhi vừa nữ tính vừa bí ẩn trong bộ ảnh kết hợp Tiffany & Co.

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái

(NLĐO) - Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm, chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng được ở gần mẹ, thu hút sự chú ý.

SOOBIN và hành trình lan tỏa nghệ thuật xẩm đến thế hệ trẻ

(NLĐO) - SOOBIN đưa xẩm cổ truyền đến gần hơn với genZ qua dự án "Xẩm đến trường".

Diệu Nhi diễn viên Diệu Nhi thời trang Diệu Nhi phong cách Diệu Nhi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo