Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố "hoạt động thù địch với Iran đã chấm dứt"

Anh Thư

(NLĐO) - Trong một văn bản Nhà Trắng gửi Quốc hội Mỹ hôm 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng "hành động thù địch với Iran đã chấm dứt".

Theo hãng tin AP, thông điệp mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đến quốc hội đã khéo léo né tránh thời hạn pháp lý 1-5, mốc thời gian mà ông phải được các nhà lập pháp chấp thuận mới có thể tiếp tục chiến dịch tại Iran.

Thời hạn đó vốn dĩ đã trôi qua mà không cần hành động nào từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, những người đang nhường quyền quyết định cho tổng thống.

Ông Donald Trump tuyên bố hoạt động thù địch với Iran đã chấm dứt - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay với các phóng viên ở Nhà Trắng trước khi bước lên trực thăng Marine One hôm 1-5 - Ảnh: AP

Trong văn bản gửi quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các hành động thù địch với Iran "đã chấm dứt" bất chấp sự hiện diện liên tục của lực lượng vũ trang Mỹ trong khu vực.

AP nhận định văn bản này làm nổi bật sự khẳng định quyền lực tổng thống táo bạo nhưng có vấn đề về mặt pháp lý, vốn là trọng tâm của cuộc xung đột mà ông Donald Trump khởi xướng cách đây 2 tháng mà không có sự chấp thuận của quốc hội.

Thông điệp của ông Donald Trump gửi quốc hội cũng nói rõ cuộc đối đầu giữa 2 nước có thể còn lâu mới kết thúc.

“Mặc dù các chiến dịch của Mỹ chống lại chế độ Iran đã thành công và những nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, mối đe dọa mà Iran gây ra cho Mỹ và lực lượng vũ trang của chúng ta vẫn còn rất đáng kể” - tổng thống Mỹ viết.

Ngày 1-5 vốn đánh dấu ngày thứ 60 kể từ khi Nhà Trắng thông báo với quốc hội Mỹ về các hoạt động quân sự tại Iran. Theo luật định, ông Donald Trump sẽ phải rút quân hoặc tìm kiếm sự chấp thuận chính thức từ quốc hội nếu muốn tiếp tục chiến dịch.

Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng những người tiền nhiệm của ông cũng không tìm kiếm sự chấp thuận của quốc hội đối với các hành động quân sự ở nước ngoài, và ông cũng sẽ không khác biệt.

"Mọi tổng thống khác đều cho rằng điều đó hoàn toàn vi hiến và chúng tôi đồng ý với điều đó" - ông Donald Trump nói tại Nhà Trắng trước khi khởi hành đến Florida vào cùng ngày.

Ông cũng đồng ý với lập luận do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth đưa ra tuần này rằng những ngày ngừng bắn không nên được xem là hành động thù địch và do đó không được tính vào giới hạn 60 ngày.

Điểm nóng xung đột ngày 2-5: Mỹ gấp rút chuyển vũ khí, đạn dược đến Israel

(NLĐO) – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper được cho là đã trình lên Tổng thống Donald Trump phương án quân sự mới với Iran.

Iran "gửi đề xuất hòa bình mới", Mỹ chuẩn bị đánh tiếp nhưng vẫn đàm phán?

(NLĐO) - Một nguồn tin từ Iran tiết lộ chính phủ nước này đã chuyển một đề xuất hòa bình mới với Mỹ cho trung gian hòa giải Pakistan hôm 30-4.

Mỹ - Israel chuẩn bị "tất tay" với Iran?

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây cho biết tàu hải quân nước này đang được bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các vật tư thiết yếu”.

