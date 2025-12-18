Điều tra nguyên nhân 2 bé gái tử vong bên bờ sông ở Tây Ninh

Sáng 18-12, Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ 2 bé gái tử vong bên bờ sông.

Nơi phát hiện thi thể 2 bé gái tử vong bên bờ sông.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là bé T.U.N. (11 tuổi) và bé N.T.T.V. (10 tuổi), đang thường trú tại ấp 4, xã Cần Giuộc.

Trước đó, vào ngày 15-12, gia đình trình báo với công an việc 2 bé đi chơi cùng nhau nhưng không trở về nhà. Gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Do đó, gia đình đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến ngày 17-12, người dân phát hiện thi thể 2 bé bên bờ sông ở xã Cần Giuộc, vị trí 2 thi thể cách nhau vài chục mét.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể để gia đình 2 bé gái lo hậu sự.