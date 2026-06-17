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Thời sự

Điều tra nguyên nhân người đàn ông ngã xe tử vong ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường ngay ngã tư MK, phường Thủ Đức, sau đó văng vào dải phân cách

CLIP: Vụ việc xảy ra ngay ngã tư MK.

Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở ngã tư MK.

Điều tra nguyên nhân người đàn ông ngã xe tử vong tại TPHCM 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 16 giờ ngày 17-6, nhiều phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Một người đàn ông (khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính) chạy xe máy biển số TPHCM, khi đến ngã tư MK thì bất ngờ ngã xuống đường.

Người này sau đó văng vào dải phân cách giữa đường, mắc kẹt và tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, người dân xung quanh hỗ trợ di chuyển thi thể người đàn ông xuống đường.

Công an phường Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Cát Lái - Phòng CSGT Công an TPHCM sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Điều tra nguyên nhân người đàn ông ngã xe tử vong tại TPHCM 2026 - Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra ngay ngã tư MK, phường Thủ Đức.


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