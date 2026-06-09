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Thời sự

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, nhiều người bị thương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tai nạn liên hoàn trên cao tốc giữa xe khách, xe chở công nhân, xe tải khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối 8-6, các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân, xe tải và một phương tiện khác xảy ra va chạm liên hoàn khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Vị trí xảy ra tai nạn tại Km35, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã huy động 6 xe cứu thương cùng 2 xe của các phòng khám trực thuộc từ ba hướng khác nhau đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần đầu xe, đặc biệt là khoang lái, bị biến dạng nghiêm trọng sau va chạm. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ trong một thời gian.

Các nạn nhân bị thương được chuyển về Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng để cấp cứu và theo dõi sức khỏe. Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn khiến hàng chục người bị thương. Hiện sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Được biết, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là tuyến giao thông thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, có tổng chiều dài 40,2 km, trong đó khoảng 29 km đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ và 11,2 km thuộc tỉnh Tuyên Quang.

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