Quốc tế

Điều tra viên, pháp y Hàn Quốc tới Campuchia, Seoul cân nhắc giải pháp "mạnh tay"

Hoàng Phương

(NLĐO) - Một dự án quốc tế do Hàn Quốc và Liên hợp quốc đồng triển khai nhằm cải thiện quản lý nguồn nước tại Campuchia đã bị tạm dừng.

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 19-10 đã cử các điều tra viên và chuyên gia pháp y tới TP Phnom Penh để cùng cơ quan chức năng Campuchia tiến hành khám nghiệm tử thi một nam thanh niên Hàn Quốc 22 tuổi, được cho là đã bị tra tấn tại một cơ sở tội phạm ở đây.

Cambodia scam fallout continues despite weekend repatriations - Ảnh 1.

Chùa Tuek Thla ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia, nơi thi thể của một người Hàn Quốc 22 tuổi — được cho là đã chết do bị tra tấn trong một khu lừa đảo ở Campuchia — đang được lưu giữ trước khi tiến hành khám nghiệm tử thi chung. Ảnh: Yonhap

Trước đó một ngày, 64 công dân Hàn Quốc đã được hồi hương sau khi nhóm phản ứng liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jin-a dẫn đầu đến Campuchia hôm 15-10. 

Những người nói trên ngay khi về nước đã bị cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn vì từng bị nhà chức trách Campuchia tạm giữ với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo. 

Cảnh sát cũng đã xin lệnh bắt giữ hàng chục người trong số này do nghi ngờ họ có liên quan đến một đường dây lừa đảo và các tội phạm liên quan.

Ước tính còn khoảng 1.500 công dân Hàn Quốc khác bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo ở Campuchia vẫn chưa trở về nước.

Cambodia scam fallout continues despite weekend repatriations - Ảnh 2.

Trụ sở của Tập đoàn Prince Group tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia. Ảnh: Yonhap

Giữa lúc cuộc điều tra về các đường dây tội phạm có người Hàn Quốc tham gia ở Campuchia được mở rộng, một dự án quốc tế do Hàn Quốc và Liên hợp quốc đồng triển khai nhằm cải thiện quản lý nguồn nước tại Campuchia đã bị tạm dừng. 

Động thái này xuất phát từ lo ngại về an toàn, đồng thời làm dấy lên câu hỏi trong giới chính trị Hàn Quốc về việc Seoul có nên tiếp tục viện trợ cho quốc gia Đông Nam Á này hay không.

Trong khi đó, nghị sĩ Jeon Hyun-heui của đảng cầm quyền hôm 19-10 kêu gọi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đình chỉ viện trợ cho Campuchia nếu không có tiến triển trong việc đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc.

Phát biểu của bà Jeon trái ngược với lập trường của chính phủ, vốn khẳng định chưa có kế hoạch gắn các vụ tội phạm gần đây tại Campuchia với chính sách viện trợ đối ngoại của Hàn Quốc dành cho nước này.

Theo số liệu do chính phủ trình lên quốc hội, ngân sách dành cho các dự án tại Campuchia trong năm nay là 435,3 tỉ won (305,5 triệu USD), so với mức 178,9 tỉ won năm 2022.

Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc - đơn vị trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, chuyên giám sát hoạt động rửa tiền - đang cân nhắc biện pháp trừng phạt những tổ chức có liên quan đến các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, như Tập đoàn Prince Group hoặc Huione Group.

Cụ thể, theo tờ The Korea Times, FIU hiện xem xét khả năng đưa các nghi phạm và doanh nghiệp liên quan vào danh sách “thực thể bị hạn chế” — một bước đi có thể dẫn tới việc phong tỏa tài sản và chặn mọi giao dịch tài chính, bao gồm cả tiền kỹ thuật số.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia lên tiếng sau bê bối ở tập đoàn Prince

Ngân hàng Quốc gia Campuchia lên tiếng sau bê bối ở tập đoàn Prince

(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 18-10 ra thông cáo khẳng định NBC đang tăng cường giám sát, điều tra ngân hàng trực thuộc Tập đoàn Prince.

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.

Ông chủ Chen Zhi của tập đoàn Prince ở Campuchia mất tích?

(NLĐO) - Từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt Prince, lãnh đạo tập đoàn bị cáo buộc "lừa đảo xuyên quốc gia" này hoàn toàn không rõ tung tích

