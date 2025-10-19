HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Ngân hàng Quốc gia Campuchia lên tiếng sau bê bối ở tập đoàn Prince

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 18-10 ra thông cáo khẳng định NBC đang tăng cường giám sát, điều tra ngân hàng trực thuộc Tập đoàn Prince.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Prince Bank đang đối diện khủng hoảng khi khách hàng Campuchia rút tiền hàng loạt do những bê bối liên quan đến ông chủ tập đoàn mẹ.

Prince Bank là ngân hàng trực thuộc Tập đoàn Prince đang bị Mỹ và Anh trừng phạt với cáo buộc dính líu đến nhiều "khu phức hợp lừa đảo" giam giữ người nước ngoài.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia lên tiếng sau bê bối ở Tập đoàn Prince - Ảnh 1.

Prince Bank là ngân hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Prince do tỉ phú Chen Zhi đứng đầu. Ảnh: THE CHOSUN DAILY

Cùng đó, Chủ tịch Tập đoàn Prince Chen Zhi vướng nghi vấn điều hành hoạt động phạm tội xuyên quốc gia.

Thông báo từ NBC nêu rõ vài ngày gần đây, một số khách hàng ồ ạt rút tiền tại Prince Bank giữa lúc dư luận xôn xao về việc Mỹ truy tố cũng như phong tỏa tài sản của ông Chen Zhi - cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

NBC nhấn mạnh toàn bộ hệ thống ngân hàng cùng tổ chức tài chính ở Campuchia đều chịu giám sát nghiêm ngặt; tất cả ngân hàng vẫn đảm bảo đủ thanh khoản đáp ứng nhu cầu rút tiền.

Liên quan riêng đến Prince Bank, NBC cho biết cơ quan chức năng Campuchia đã và đang tiến hành giám sát, điều tra cẩn trọng.

Đồng thời, NBC thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì hoạt động bình thường, bảo đảm an toàn tiền gửi của khách hàng. 

Vào ngày 15-10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố cáo trạng đối với ông Chen Zhi, chỉ rõ hành vi điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia.

Nhà chức trách Mỹ ngay lập tức đóng băng khoảng 15 tỉ USD giá trị tài sản liên quan đến ông chủ tập đoàn Prince.


Tin liên quan

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.

Câu chuyện từ ngôi chùa lưu giữ thi thể nam sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia

(NLĐO) - Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia phơi bày lỗ hổng hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo và buôn người giữa hai quốc gia.

Cận cảnh "khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Sihanoukville" ở Campuchia

(NLĐO) - Bên trong vẻ hào nhoáng của TP Sihanoukville - Campuchia tồn tại một khu phức hợp lừa đảo mà nhiều người mô tả là "nhà tù khổng lồ".

lừa đảo trực tuyến Campuchia Chen Zhi
    Thông báo