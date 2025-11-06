HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Vụ án mạng 2 mẹ con tử vong ở Cà Mau: Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ như thế nào?

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau đã tự sát cách hiện trường vụ án mạng hơn 20 km

Liên quan đến vụ án mạng 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, ngày 6-11, lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho hay nghi phạm và nạn nhân là bà T.T.T. (SN 1974) có mối quan hệ vợ chồng chấp nối.

Vụ 2 mẹ con tử vong ở Cà Mau: Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ như thế nào? - Ảnh 1.

Căn nhà nơi mẹ con bà T. được phát hiện tử vong

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, vấn đề này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nghi phạm đã tự sát và tử vong tại xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 20 km" – vị này thông tin thêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, ông Tạ Thanh Điền (ngụ xã Thanh Tùng) đến công an trình báo về việc phát hiện bà T. và con là bé N.N.K.A. (SN 2016) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Tùng nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường. Vụ việc đã được báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để chỉ đạo điều tra, xử lý.

Thông tin bất ngờ về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk

Thông tin bất ngờ về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk

(NLĐO) - Trước khi xảy ra vụ án, người con đã chở mẹ về nhà người thân bên ngoại rồi quay về nhà, nghi ra tay sát hại cha mình.

Vụ án mạng khó tin xảy ra tại một cây xăng ở TP HCM

(NLĐO) - Hai người đàn ông đánh nhau trước một cây xăng ở phường Phú Hoà, TP HCM, người đàn ông chạy xe ba gác bất ngờ nằm xuống đất.

Án mạng đau lòng ở Cà Mau

(NLĐO) – Sau khi xảy ra cự cãi, ông P.V.P. quê Cà Mau đã bị em trai dùng dao đâm vào người dẫn đến tử vong.

