Ngày 1-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Nhữ Duy Hiến (SN 2004, trú tại xã Bắc Thanh Miện); Nguyễn Minh Hiếu (SN 2007, trú tại phường Hải Dương) và Đoàn Mạnh Thắng (SN 2008, trú tại số 8 Bảo Tháp, phường Tân Hưng), để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 đối tượng Nhữ Duy Hiến; Nguyễn Minh Hiếu và Đoàn Mạnh Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng 29-5, Nhữ Duy Hiến; Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Mạnh Thắng và Hoàng Anh H. (SN 2008, trú tại thôn Tân Thượng, phường Thạch Khôi cùng một số đối tượng khác điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vê ga, nẹt pô, cầm theo hung khí (kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia) truy đuổi, ném vỏ chai bia, đánh nhau trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, gây hỗn loạn đường phố, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hậu quả, Hoàng Anh H. bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Hành vi của các đối tượng nêu trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự Nhữ Duy Hiến; Nguyễn Minh Hiếu và Đoàn Mạnh Thắng để xác minh phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

Công an TP Hải Phòng yêu cầu các đối tượng liên quan đến trình diện tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.