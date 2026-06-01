Pháp luật

Điều tra vụ hỗn chiến trên đường phố khiến 1 người bị thương

Tr.Đức

(NLĐO)- Các đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vê ga, nẹt pô, cầm theo hung khí truy đuổi, ném vỏ chai bia, đánh nhau

Ngày 1-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Nhữ Duy Hiến (SN 2004, trú tại xã Bắc Thanh Miện); Nguyễn Minh Hiếu (SN 2007, trú tại phường Hải Dương) và Đoàn Mạnh Thắng (SN 2008, trú tại số 8 Bảo Tháp, phường Tân Hưng), để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Điều tra vụ hỗn chiến trên đường Nguyễn Lương Bằng khiến 1 thanh niên bị thương - Ảnh 1.

3 đối tượng Nhữ Duy Hiến; Nguyễn Minh Hiếu và Đoàn Mạnh Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng 29-5, Nhữ Duy Hiến; Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Mạnh Thắng và Hoàng Anh H. (SN 2008, trú tại thôn Tân Thượng, phường Thạch Khôi cùng một số đối tượng khác điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vê ga, nẹt pô, cầm theo hung khí (kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia) truy đuổi, ném vỏ chai bia, đánh nhau trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, gây hỗn loạn đường phố, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hậu quả, Hoàng Anh H. bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Hành vi của các đối tượng nêu trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự Nhữ Duy Hiến; Nguyễn Minh Hiếu và Đoàn Mạnh Thắng để xác minh phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

Công an TP Hải Phòng yêu cầu các đối tượng liên quan đến trình diện tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khởi tố 25 bị can trong vụ hơn 40 thanh thiếu niên hỗn chiến

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ hơn 40 thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến.

Công an Gia Lai truy tìm 3 con dao sau vụ hỗn chiến ở cây xăng trên Quốc lộ 14

(NLĐO) - Liên quan vụ hỗn chiến ở cây xăng, Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo truy tìm 3 hung khí để phục vụ điều tra.

Bắt giữ nhóm đối tượng hỗn chiến khiến một thanh niên tử vong

(NLĐO) - Liên quan vụ hỗn chiến khiến một thanh niên 17 tuổi ở Đắk Lắk bị đâm tử vong, cơ quan điều tra vừa bắt giữ thêm 2 đối tượng.

